92 ans de la Jeune Chambre de commerce de Montréal - Dévoilement d'un modèle d'affaires innovant et d'un nouveau collectif d'ambassadeur.rice.s et porte-paroles

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion de son 92e anniversaire, la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) dévoile son nouveau modèle d'affaires, dorénavant axé sur deux paliers de membership, dont un gratuit, et révèle une image de marque revisitée. La JCCM annonce par la même occasion la mise sur pied d'un collectif de quatre ambassadeur.rice.s porte-paroles qui la représentera.

Ce dévoilement est la concrétisation d'une démarche entreprise il y a trois ans par l'ensemble de l'écosystème de la JCCM, incluant l'équipe permanente, le conseil d'administration, l'équipe bénévole, ainsi que des membres du Cercle JCCM. Ce dernier est composé de personnalités connues du monde des affaires qui appuient la JCCM dans ses orientations stratégiques et son développement. Cette intelligence collective a mené au développement d'un modèle d'affaires innovant à l'image de la relève d'affaires montréalaise d'aujourd'hui.

« Depuis 92 ans, la JCCM est un lieu d'échange effervescent qui transforme la relève d'aujourd'hui en visionnaires de demain. Elle a notamment été la première JCCM à accueillir des femmes. Nous questionnons sans cesse le statu quo, et la façon dont nous nous organisons et portons nos messages dans l'espace public ne fait pas exception! Avec ce nouveau modèle, nous voulons rendre la JCCM plus accessible et représentative de la relève d'affaires. Cette annonce marque un nouveau chapitre de l'histoire de la JCCM ».

- Mélissa Fortin, présidente du conseil d'administration de la JCCM

Une nouvelle formule pour rendre le milieu des affaires plus accessible

Pour faire découvrir son offre au plus grand nombre et briser certaines barrières à l'implication dans des réseaux d'affaires, la JCCM propose maintenant une formule gratuite qui donne accès à :

Une toute nouvelle plateforme de réseautage et d'apprentissage en ligne;

Différentes offres d'emploi diffusées par le réseau;

Un bottin de contacts de l'organisation;

Un forum de discussion pour échanger avec la communauté;

La possibilité de publier des billets sur le site Web et de l'organisation.

La JCCM introduit aussi la JCCM+. En plus des avantages offerts dans le membership gratuit, cette expérience rehaussée donne accès aux activités de réseautage et de formation en personne, au programme de mentorat, aux conversations VIP ainsi qu'à des événements et rabais exclusifs.

Un collectif d'affaires pour une meilleure représentativité

La JCCM sera dorénavant représentée dans l'espace public par un collectif d'ambassadeur.rices porte-paroles afin d'incarner la pluralité des profils qui compose ses membres. Effectif dès maintenant et pour l'année 2023-2024, le collectif est formé de :

Céline Juppeau , Fondatrice de Kotmo

, Fondatrice de Kotmo Eddy Dureuil , Co-fondateur de Solution Ecotime

, Co-fondateur de Solution Ecotime Nathon Kong , Fondateur, créateur artistique et de concepts La Maison Nathon Kong

, Fondateur, créateur artistique et de concepts La Maison Nathon Kong Sybile Yao , Responsable, événements et commandites à BNP Paribas

Ce nouveau collectif interviendra dans divers événements, tout en prenant le pouls de sa communauté sur des enjeux de société qui concernent la relève d'affaires montréalaise.

Une identité visuelle qui reflète un nouveau positionnement

Cette démarche a donné à la JCCM l'opportunité de revoir son positionnement avec l'agence créative d'impact social Republik pour qu'il soit aligné avec sa vision, soit de contribuer à bâtir une société progressiste, inclusive et économiquement durable.

« Avec ce nouveau modèle d'affaires, nous voulons renverser l'image ''élitiste'' que certains jeunes ont des chambres de commerce. Nous voulons que la relève d'affaires ait facilement accès à un réseau de personnes inspirantes, de leaders d'aujourd'hui et de demain. »

- Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la JCCM

À propos de la JCCM

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, de représenter et de faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun.

Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1500 membres, âgé.e.s de 18 à 40 ans, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires afin qu'elle contribue à bâtir une société progressiste, inclusive et économiquement durable.

