Lotto 6/49 - Vous pourriez gagner 60 millions de dollars au tirage de ce soir!

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Au tirage du Lotto 6/49 de ce soir, vous pourriez gagner 60 millions de dollars!

Le gagnant du lot garanti aura une chance sur 5 de remporter 60 millions de dollars! En effet, le boulier ne contient plus que 4 boules blanches, d'une valeur de 1 million de dollars, et une Boule d'or, d'une valeur de 60 millions de dollars.

« Rappelons que le tout premier Gros lot de la Boule d'or a été remporté en octobre 2022 par un résident de Lanaudière, qui a ainsi mis la main sur 36 millions de dollars. Souhaitons que la chance soit encore une fois du côté des Québécois! » a dit Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Comme à chaque tirage du Lotto 6/49, le Gros lot classique, qui s'élève à 5 millions de dollars, sera également en jeu.

VIDÉO | Découvrez le nouveau Lotto 6/49 ici.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec, à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2022, elle a remis 120 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les billets Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 15 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

SOURCE Loto-Québec

13 septembre 2023 à 05:00

