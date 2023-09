J1 Beach s'apprête à inaugurer 13 nouveaux Clubs de Plage et Restaurants Gastronomique sur le front de mer de Dubaï, en début 2024





DUBAI, Émirats arabes unis, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- J1 Beach, la très attendue Riviera urbaine de Merex Investment, est sur le point d'inaugurer 13 grands restaurants de haute gastronomie et clubs de plage en front de mer pour la première fois aux Émirats arabes unis au premier trimestre 2024.

Située au coeur du quartier de Jumeirah, à Dubaï, cette destination emblématique promet une expérience culinaire unique avec des concepts qui séduiront les clients du monde entier. Elle vise à redéfinir la scène gastronomique de Dubaï avec des vues sur la mer à couper le souffle et une sélection de restaurants internationaux et locaux, offrant des aventures culinaires inoubliables.

Les établissements qui ouvriront à J1 Beach sont les suivants :

African Queen : Une destination culinaire unique de la French Riviera depuis 1969, alliant saveurs françaises et africaines sous la direction du chef Thierry Paludetto.

Almayass by the Sea : Originaire de Beyrouth, Almayass by the Sea propose une cuisine fusion libano-arménienne unique et a remporté un Bib Gourmand du guide Michelin.

Bâoli : Dans une ambiance luxuriante inspirée de la jungle de Bâoli, cette destination propose une cuisine japonaise contemporaine aux saveurs asiatiques nouvelles et délicates.

Chouchou : un club de plage exclusivement réservé aux membres qui apprécient let mets français ; l'établissement propose un espace piscine lounge, un restaurant haut de gamme et une ambiance contemporaine.

Gigi Rigolatto : le charme du mode de vie à l'italienne sur les plages de Dubaï avec un menu soigné et un design complexe dans un sanctuaire hors du commun.

Gitano : Né dans la jungle mexicaine, Gitano est désormais présent à Tulum, à Miami et à New York, offrant des expériences culinaires et dansantes immersives avec des cocktails au mezcal et un menu mexicain moderne.

Kaimana : Kaimana, qui signifie « esprit de l'océan » dans la culture polynésienne, offre une expérience culinaire exotique avec des saveurs asiatico-polynésiennes.

La Baia : Originaire de Manhattan, à New York, La Baia est un restaurant italien raffiné qui s'inspire de la fascinante côte d'Amalfi et de ses charmantes villes côtières.

Lúnico : Une expérience de luxe immersif où la cuisine espagnole et méditerranéenne rencontre l'excellence culinaire.

M?n : Alliant raffinement asiatique et fantaisie, l'authentique jardin de plage oriental de M?n Dubai propose un menu de plats à partager et de boissons d'inspiration asiatique.

Sakhalin : La gastronomie devient un art lorsque les produits locaux et d'Extrême-Orient s'associent aux recettes méditerranéennes et asiatiques, créant un nouveau style appelé la cuisine MediterrAsian.

Sirene by Gaia : pour une journée plage décontractée à Dubaï, ce concept est développé par des experts de l'industrie, Evgeny Kuzin et le chef Izu Ani.

Le 13e et dernier concept de restaurant sera dévoilé sous peu, ce qui ajoute à l'enthousiasme que suscitent les offres culinaires de J1 Beach.

