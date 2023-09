/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations - Le ministre de l'Éducation ne doit pas jouer au pirate, il doit venir en aide à l'équipage!/





QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations, des membres de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) manifesteront devant les bureaux du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à Lévis. Étant donné qu'ils sont situés près de la traverse fluviale, la thématique maritime sera mise de l'avant.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, lui rappellera que « le ministre doit arrêter de nous mener en bateau, car il y a une crise aigüe à l'horizon. Il doit donner un bon coup de gouvernail et mettre le cap sur l'amélioration des conditions de travail du personnel de soutien scolaire ».

Salaire moyen

Le salaire moyen du personnel de soutien scolaire est de 26 484 $. M. Pronovost précise que « le ministre de l'Éducation ne doit pas jouer au pirate, il doit venir en aide à l'équipage en augmentant les salaires et en cessant de proposer des postes avec un petit nombre d'heures où les personnes se voient dans l'obligation d'aller chercher un autre emploi pour faire face à l'augmentation du coût de la vie ».

Aide-mémoire

Quand : Mercredi 13 septembre 2023 de 12 h à 13 h







Quoi : Manifestation devant les bureaux du ministre de l'Éducation, à Lévis







Où : Bureau du ministre de l'Éducation à Lévis



5955, rue Saint-Laurent, Lévis, G6V 3P5







Qui : Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et des membres de la FPSS-CSQ



Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

13 septembre 2023 à 05:00

