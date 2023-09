Celltrion célèbre une décennie d'innovation dans les médicaments biosimilaires en Europe





Celltrion Healthcare lance aujourd'hui une campagne pour célébrer une décennie d'innovation continue en matière de médicaments biosimilaires en Europe. La campagne coïncide avec le dixième anniversaire de l'obtention de l'approbation réglementaire du premier infliximab biosimilaire d'anticorps monoclonal au monde, Remsima®, de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Les médicaments biosimilaires ont joué un rôle essentiel dans l'amélioration du traitement des maladies inflammatoires à médiation immunitaire telles que les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) et la polyarthrite rhumatoïde (PR). Des milliers de patients en Europe et dans le monde ont bénéficié des médicaments biosimilaires depuis leur autorisation initiale, ce qui a eu des effets bénéfiques sur la santé des patients et sur l'économie.1

Au cours de la dernière décennie, des efforts ont été déployés pour continuer à améliorer les traitements et à maximiser la qualité de vie des patients. Cette innovation et cette évolution soutenues des médicaments biosimilaires ont apporté des avantages au-delà de leur produit de référence. Le développement de nouvelles méthodes d'administration a ouvert une nouvelle ère, offrant aux patients des options de traitement plus pratiques et plus accessibles, qui peuvent être administrées à domicile.

Outre les nombreux avantages pour les patients, les médicaments biosimilaires ont permis aux économies et aux systèmes de santé du monde entier de réaliser des économies. Plusieurs analyses ont montré que l'utilisation de médicaments biosimilaires à la place de leur produit de référence en Europe permettrait d'économiser des centaines de millions d'euros. Par exemple, l'utilisation d'un médicament biosimilaire infliximab a permis d'économiser environ 100 millions de livres sterling en un an rien qu'au Royaume-Uni, selon l'annonce faite par le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni.2

Taehun Ha, vice-président principal et chef de la division Europe chez Celltrion Healthcare, déclare : « Nous sommes fiers de reconnaître l'énorme impact que les médicaments biosimilaires ont eu sur les patients en Europe. Les efforts visant à rendre les produits biologiques de haute qualité plus abordables ont ouvert la voie à l'adoption généralisée des médicaments biosimilaires à travers le continent et contribué à l'amélioration des résultats pour les patients. Chez Celltrion, nous restons déterminés à créer des traitements innovants qui donnent la priorité aux besoins des patients et élargissent leurs options de traitement. »

Laurent Peyrin-Biroulet, chef du groupe Maladies inflammatoires de l'intestin (MII) au service de gastroentérologie du CHU de Nancy, en France, déclare : « Au départ, nous étions intrigués par l'arrivée des médicaments biosimilaires, en particulier avec les premières études pivots axées uniquement sur la rhumatologie. Cependant, il est devenu évident que les médicaments biosimilaires offraient une opportunité prometteuse de réduire les coûts de santé et d'améliorer la prise en charge de plusieurs maladies. Des études telles que PLANETCD et NORSWITCH sont venues s'ajouter aux nombreuses preuves de leur efficacité et de leur innocuité, ce qui nous a rapidement rassurés, en plus de notre expérience réelle. Les médicaments biosimilaires ont permis de réduire le prix des traitements, une révolution économique pour les patients et les systèmes de santé. »

Celltrion lance une campagne innovante dans toute l'Europe pour célébrer une décennie d'innovation et d'engagement dans le paysage des traitements IMID. Cette campagne vise à souligner l'impact positif des médicaments biosimilaires sur les patients et les systèmes de santé, tout en réfléchissant à ce que l'avenir pourrait réserver à l'innovation continue. Les activités comprendront une tournée de conférenciers mondiaux, des présentations par des leaders d'opinion présentant les dernières données cliniques, un rapport soulignant une décennie d'innovation et une célébration lors de la Semaine européenne unie de gastroentérologie (UEGW) 2023 à Copenhague.

Notes aux éditeurs :

À propos de la campagne

Cette initiative vise à souligner l'impact des médicaments biosimilaires infliximab sur les patients et le système de santé en Europe au cours de la dernière décennie et à susciter un débat sur l'avenir des médicaments biosimilaires et sur ce qu'il est possible de réaliser en exploitant le pouvoir de l'innovation continue. La campagne coïncide avec le 10e anniversaire de l'autorisation de mise sur le marché de Remsima® en Europe.

À propos des médicaments biosimilaires

Un médicament biosimilaire est un produit biologique développé et prouvé comme étant biologiquement identique à un produit biologique précédemment approuvé, connu sous le nom de produit de référence, et utilisant les mêmes substances actives. Connu pour sa haute qualité et son prix abordable, le médicament biosimilaire est devenu un médicament innovant pour les patients atteints de différentes maladies dans le monde entier, y compris en Europe.

À propos de Remsima®

Remsima® est le premier anticorps monoclonal biosimilaire au monde développé par Celltrion. Remsima® a poursuivi son expansion mondiale depuis son lancement en Europe en 2013 et a été autorisé dans plus de 100 pays dans le monde en janvier 2023, avec une part de marché de 55 % en Europe en 2022.3

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants et abordables afin de favoriser l'accès des patients aux thérapies avancées. Ses produits sont fabriqués dans des installations de culture de cellules de mammifères à la pointe de la technologie, conçues et construites en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication (cGMP) de la FDA américaine et les lignes directrices de l'UE en matière de bonnes pratiques de fabrication (GMP). Celltrion Healthcare s'efforce d'offrir des solutions de haute qualité et rentables par le biais d'un vaste réseau mondial qui s'étend sur plus de 110 pays.

Celltrion s'engage à fournir des produits biologiques abordables et à répondre aux besoins en matière de soins de santé, en apportant des innovations dans les traitements pour les patients atteints d'IMID, telles que des avancées dans l'administration des traitements qui offrent aux patients l'accès à un traitement à domicile, leur permettant ainsi d'avoir une meilleure qualité de vie tout en gérant leur maladie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.celltrionhealthcare.com

Références

1 Jahnsen J., Clinical experience with infliximab biosimilar Remsima (CT-P13) in inflammatory bowel disease patients. Therap Adv Gastroenterol. 2016 May;9(3):322-9. doi: 10.1177/1756283X16636764. Epub 2016 Mar 21. PMID: 27134662; PMCID: PMC4830106.

2 NHS (National Health Service). The NHS saves £324 million in a year by switching to better value medicines. Disponible sur : https://www.england.nhs.uk/2018/07/nhs-saves-324-million-year-switching-to-better-value-medicines/

3 Celltrion, Inc., publication des résultats du quatrième trimestre 2022. https://www.celltrion.com/en-us/irs/resultdata

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 septembre 2023 à 01:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :