Des équipes de basket-ball originaires d'un village chinois jouent à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde FIBA en tant qu'invités d'honneur





MANILLE, Philippines, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la finale de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023, deux équipes de basket-ball basées dans un village de la Chine rurale ont fait leur entrée sur la scène internationale. Les joueurs de deux équipes de basket-ball de Taipan, un village reculé de la province du Guizhou, ont été conviés à la finale en tant qu'invités d'honneur par Yili, marque de produits laitiers chinoise et l'un des principaux sponsors de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023. Les deux équipes ont participé à la mi-temps de la finale, qui a opposé l'Allemagne et la Serbie le 10 septembre à Manille, et ont montré leurs talents de basketteurs à un public international.

En 2022, des vidéos mettant en scène ses équipes locales sont devenues virales sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit les internautes à surnommer le tournoi « Village Basketball Association » (« Association de basket-ball rurale » en français). On dit que même la légende chinoise du basket-ball, Yao Ming, en est fan.

Du Guizhou rural aux rues de Pékin, le tournoi « Village BA » s'est fait connaître des fans de basket-ball du monde entier, impressionnés par la passion des joueurs pour ce sport. La marque Yili, qui adore le sport, a été touchée non seulement par l'esprit courageux des basketteurs ruraux, mais aussi par l'amour pur de ce sport chez les habitants du Guizhou. Les ruraux de tout âge ont fait du basket-ball un élément clé de leur vie.

Des joueurs de tous les horizons du village se sont réunis pour jouer lors du Village BA, y compris un agriculteur, un employé de bureau, un vacher et un plombier. Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire particulière du tournoi Village BA ? Regardez le court métrage ci-dessous pour le découvrir :

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2206724/BA______for___ENG_v3.mp4

12 septembre 2023 à 23:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :