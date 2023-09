Le Festival international d'art pour enfants de Paris réunit la créativité et le rêve à la Tour Eiffel





La Tour Eiffel accueillera la deuxième édition du Festival international d'art pour enfants de Paris (PICAF). Le festival vise à bâtir une plateforme internationale d'échange et d'intégration multiculturelle à travers la collaboration d'artistes de renom, d'organisations caritatives et de tous les horizons de la société . Notre plateforme cherche à promouvoir une diffusion et un partage équitables et étendus des ressources en matière d'éducation artistique, en veillant à ce que chaque enfant ait la possibilité de recevoir une éducation artistique.

Le festival a été organisé par l'Association des artistes européens (AAE) avec le soutien de l'UNESCO (Tchad) et le parrainage de l'Institut international du bien-être (IIWB).

Parmi les temps forts du festival figuraient des cours vidéo exclusifs animés par des personnalités éminentes du monde de l'art. Rémy Aron, président de l'Association française des arts plastiques et professeur de peinture et d'estampe à l'Académie des beaux-arts de Paris, a partagé son point de vue. Claude Yvel, peintre surréaliste hyperréaliste contemporain, et Philippe Muyl, célèbre dramaturge français et metteur en scène du "Papillon", ont également apporté leur expertise. Ces artistes ont donné de précieux conseils sur "l'importance de l'éducation artistique pour la croissance des enfants et son influence tout au long de la vie" aux enfants et aux parents.

L'événement a également permis à des familles exemplaires de France, d'Allemagne, de Singapour, de Hong Kong et d'ailleurs de partager leur expérience en matière de développement des talents artistiques de leurs enfants. Les représentants de l'ambassade du Tchad en Chine et du bureau de l'UNESCO au Tchad ont exprimé leur optimisme et leurs grandes attentes à l'égard du projet de collaboration Tchad-UNESCO par le biais de messages vidéo.

Estelle, représentante de l'AAE, a retracé le parcours du festival au cours de son discours. Jason Arthaud, artiste invité par le PICAF, a souligné l'importance de permettre aux enfants de "se développer librement" avant d'introduire un apprentissage structuré. Mme Sun Xiaoyu, représentante de l'IIWB, a réaffirmé l'engagement de l'association en faveur du développement mental et de l'épanouissement des enfants dans le monde.

En outre, le festival d'art comportait des zones interactives et une zone d'exposition d'oeuvres d'art exceptionnelles, permettant aux enfants de libérer leur énergie et leur créativité. Mme Grace Shi, directrice exécutive et porte-parole de l'association IIWB, et Mme Emily Cheong, secrétaire générale, étaient présentes à l'événement.

La clôture du festival marque le début d'un nouveau chapitre. L'attente se bâtit déjà pour la prochaine édition du festival, où les rêves d'enfants occuperont une fois de plus la Scène sur la plateforme artistique !

