ENGWE dévoile le E26 : l'expérience de conduite ultime à un prix imbattable





WASHINGTON, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ENGWE est à l'avant-garde de l'industrie du vélo électrique, qui permet aux utilisateurs d'adopter une nouvelle façon de se déplacer et d'explorer. Avec la mission inébranlable de redéfinir les trajets courts, ENGWE est fier de présenter son dernier chef-d'oeuvre : le ENGWE E26. Ce vélo électrique révolutionnaire incarne l'essence du slogan de la marque, "Explore a new way" (découvrez de nouveaux horizons).

Découvrez la promotion anticipée E26 : faites des économies et obtenez des surprises !

ENGWE célèbre le lancement du E26 avec une promotion irrésistible conçue pour récompenser ses précieux clients. Du 11 au 24 septembre, tous les passionnés d'aventure peuvent participer à l'événement en s'inscrivant pour bénéficier d'une remise exclusive de 50 $ ou 100 ? sur l'achat du nouveau E26. Mais ce n'est pas tout : ENGWE offre également un assortiment de cadeaux exceptionnels, dont 10 vélos électriques E26 flambant neufs, ainsi que d'autres accessoires (50 pièces au total) !

ENGWE E26 : le meilleur vélo électrique à pneus larges au prix de 1000 $ environ

Options de moteur : Adapté aux différentes régions, le E26 est disponible en 250 W pour la version européenne et en 750 W pour la version internationale.

Couple inégalé : Avec un couple de 70 Nm, le E26 conquiert sans effort des terrains variés, pour une expérience de conduite sans faille.

Autonomie étendue : Couvrez des distances allant jusqu'à 140 km (87 miles aux États-Unis) en une seule charge.

Des variantes pour tous : Choisissez entre les modèles step-through et step-over, pour répondre à diverses préférences.

Freinage de précision : Équipé de freins hydrauliques, le E26 garantit une puissance de freinage fiable, améliorant ainsi la sécurité et le contrôle.

Confort exceptionnel : Le système de suspension double assure une conduite souple et confortable, même sur les surfaces rugueuses.

Changement de vitesse sans effort : La boîte de vitesses Shimano à 7 rapports permet de changer de vitesse sans effort et de s'adapter aux différentes conditions de conduite.

Conception fonctionnelle : Un solide porte-bagages arrière d'une capacité de charge de 25 kg (55 lbs) assure commodité et praticité.

Vitesse maximale : Atteignez des vitesses allant jusqu'à 28 mph (25 km/h), pour que chaque trajet soit un jeu d'enfant.

L'élégance dans toutes les nuances : Disponible en noir onyx, jaune bourdon et bleu diamant, inspiré du bleu Tiffany.

Adhérez au vélo électrique dès aujourd'hui !

ENGWE invite tous les passionnés d'aventure, les travailleurs pendulaires et les amateurs de sensations fortes à participer à l'événement de lancement du E26. Découvrez de nouveaux horizons avec ENGWE et ne manquez pas l'occasion de vous procurer le E26 à un prix imbattable tout en ayant la possibilité de gagner des cadeaux exceptionnels. Pour en savoir plus et participer à cette promotion inédite, rendez-vous sur le site officiel d'ENGWE pour l'Union européenne et les États-Unis .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206795/image.jpg

12 septembre 2023 à 20:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :