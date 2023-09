ICR acquiert Consilium Strategic Communications et devient ainsi leader mondial de la communication dans le domaine des soins de santé et des relations investisseurs





ICR, l'un des principaux cabinets internationaux de conseil et de communication stratégique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Consilium Strategic Communications, l'un des principaux cabinets internationaux de communication stratégique dans le domaine des soins de santé et des relations investisseurs, axé sur l'Europe depuis son siège à Londres. La transaction, qui fait suite à près d'une décennie de collaboration en joint-venture, associera Consilium à la pratique d'ICR spécialisée en soins de santé aux États-Unis, ICR Westwicke, afin de créer une puissance mondiale de communication stratégique et financière en matière de soins de santé, et qui compte près de 200 clients et plus de 100 membres de l'équipe répartis sur trois continents.

Les clients actuels de Consilium bénéficieront immédiatement de l'ensemble des services d'ICR, concernant notamment les relations investisseurs, les marchés de capitaux et les conseils pour l'introduction en bourse, l'accès aux investisseurs, les conseils en matière d'ESG, la communication d'entreprise et les relations médias, les situations de crise et les situations particulières, les relations publiques, le marketing, les réseaux sociaux, l'image de marque et la conception. Consilium mènera ses activités sous la nom commercial de « ICR Consilium » et intégrera ses équipes et ses activités à la pratique existante d'ICR en matière de soins de santé.

Consilium a été créé en 2013 par Mary-Jane Elliott, fondatrice et associée directrice, et Amber Fennell, associée principale et cofondatrice. Au cours des dix dernières années, le cabinet s'est développé pour devenir leader du marché de la communication stratégique et des relations publiques dans le secteur des soins de santé en Europe. Mary-Jane Elliott continuera à diriger le cabinet depuis son siège à Londres. Elle-même et Amber Fennell rejoindront l'équipe dirigeante d'ICR Healthcare, qui comprend Mark Klausner et Bob East (relations investisseurs), ainsi que Terri Clevenger et Michael O'Brien (relations publiques). Cette transaction permet à ICR de mettre pour la première fois le pied officiellement sur le terrain en Europe, élargissant ainsi sa présence mondiale, qui comprend désormais l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et le Royaume-Uni/Europe.

Tom Ryan, fondateur et CEO d'ICR, a déclaré : « Consilium, réputé de longue date comme étant le premier cabinet de conseil et de communication en matière de soins de santé en Europe, et nos années de collaboration nous ont permis d'apprendre directement ce qui les rend si uniques. Mary-Jane, Amber et leur équipe ont construit une entreprise incroyable, avec une réputation bien méritée pour son expertise sectorielle approfondie, ses conseils hautement stratégiques et son service client exceptionnel. Ses activités et sa culture ne pourraient pas mieux s'aligner sur celles d'ICR et nous sommes très heureux de faire avancer notre partenariat en tant qu'équipe unique et unifiée ».

« Nous avons eu la chance d'intégrer l'équipe d'ICR Westwicke en 2019 et avons connu un énorme succès depuis lors, multipliant par presque trois notre pratique dans le domaine des soins de santé. L'association des équipes de Consilium et d'ICR Westwicke nous permet d'offrir un soutien mondial véritablement complet aux entreprises de soins de santé tout en élargissant la présence d'ICR en Europe », a poursuivi M. Ryan.

Mary-Jane Elliott, associée directrice chez ICR Consilium, a déclaré : « Au cours des dix dernières années, nous avons eu l'immense plaisir de faire de Consilium la première agence européenne de communication stratégique indépendante dans le secteur des soins de santé, ayant pour seul objectif de servir nos clients à l'internationale. Je suis extrêmement fière de ce que notre équipe a accompli et je remercie nos clients, nos collègues d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que nos conseillers, de leur confiance et de leur soutien constants.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de vivre notre prochaine phase de croissance au sein d'ICR, soutenu par deux grandes sociétés mondiales de capital-investissement, CDPQ et Investcorp, avec toutes les possibilités que cela offre, en particulier aux États-Unis, à nos clients et à nos collègues, notamment en leur proposant une plus grande gamme de capacités. Nous sommes partenaires d'une joint-venture depuis près de dix ans et sommes complémentaires en relations publiques internationales dans le secteur des soins de santé et comme conseil en relations publiques. Au cours de ces années de collaboration avec ICR nous avons eu de nombreux clients communs et avons fourni des prestations fantastiques et homogènes, tout en nouant de solides relations avec l'équipe d'ICR dans tous les États-Unis. Le moment est venu d'approfondir cette relation, qui coïncide avec la réouverture des marchés financiers, et nous nous réjouissons de voir ce que nous saurons accomplir ensemble », a ajouté Mary-Jane Elliott.

Cette transaction crée l'une des plus grandes pratiques mondiales de communication spécialisée dans le domaine des soins de santé et renforce considérablement les capacités d'ICR en Europe, en augmentant la taille de sa pratique à la fois en termes de revenus et d'effectifs et en élargissant son offre de services. L'association d'ICR et de Consilium fournira immédiatement aux clients actuels et futurs d'ICR Consilium, l'accès à un soutien intégré sur toute la plateforme de services d'ICR et cette association offrira de nouvelles opportunités de croissance passionnantes à tous les membres de l'équipe.

Ensemble, ICR et Consilium offrent une expertise inégalée en matière de services consultatifs dans le domaine des soins de santé, qu'il s'agisse des relations investisseurs ou de la communication stratégique, ainsi que les capacités nécessaires pour soutenir les entreprises du secteur des soins de santé dans le monde entier, dans tous les sous-secteurs, notamment la biopharmacie, la technologie médicale, le diagnostic, les services de soins de santé et la technologie de l'information, et ceci à tous les stades de croissance, allant de la phase de démarrage à l'introduction en bourse et aux sociétés cotées en bourse parvenues à maturité. La gamme complète des services de communication stratégique et des relations investisseurs de l'entreprise permet à l'association des équipes de soutenir les entreprises et les dirigeants du secteur des soins de santé grâce à une expertise stratégique permettant d'obtenir le soutien des investisseurs, de construire et gérer la réputation, d'exécuter et d'informer sur les levées de fonds et autres transactions, de répondre aux crises, d'introduire de nouveaux produits, d'informer sur les développements réglementaires et plus encore.

L'équipe de Consilium, composée de plus de 45 professionnels en relations publiques et relations investisseurs, dont d'anciens journalistes, des analystes dans le secteur des ventes, des spécialistes de la communication industrielle et des spécialistes des relations publiques financières, s'ajoute aux 70 membres et plus de l'équipe d'ICR Westwicke ayant une expérience professionnelle similaire dans le domaine des soins de santé. Consilium s'ajoute à la clientèle actuelle d'ICR et renforce l'expertise du cabinet en matière de communication stratégique dans le secteur des soins de santé et de relations investisseurs, grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à un réseau sans équivalent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Asie.

Amber Fennell, associée principal chez ICR Consilium, a ajouté ce qui suit : « L'association de Consilium et d'ICR crée une pratique de communication stratégique transatlantique sans équivalent qui fournit un soutien dans tous les aspects de la communication d'entreprise en matière des soins de santé et des transactions financières. ICR possède un excellent nom commercial, jouit d'une réputation tout aussi excellente et sa croissance est l'une des plus rapides parmi les agences de communication aux États-Unis. Grâce à cette collaboration, nous serons en mesure de fournir à nos clients du secteur des soins de santé un accès encore plus homogène et intégré à une large gamme de services de conseil en relations publiques et en relations investisseurs, à Londres, en Europe et aux États-Unis ».

À propos d'ICR

Fondé en 1998, ICR s'associe à ses clients pour mettre en oeuvre des programmes de communication stratégique et de conseil permettant d'atteindre les objectifs commerciaux, de renforcer la notoriété et la crédibilité et d'accroître la valeur à long terme de l'entreprise. Le modèle de service très différencié de l'entreprise, qui associe des professionnels chevronnés des marchés financiers à des professionnels de la communication, apporte une connaissance approfondie du secteur et du relationnel à environ 1 000 clients au sein de plus de 20 groupes industriels. La pratique d'ICR dans le domaine des soins de santé est présente sous le nom commercial d'ICR Westwicke (www.westwicke.com). Aujourd'hui, ICR est l'une des sociétés indépendantes de communication et de conseil les plus importantes et les plus expérimentées d'Amérique du Nord, relayée par des bureaux à New York, Norwalk, Boston, Baltimore, San Diego, San Jose et Pékin. En savoir plus sur le site www.icrinc.com. Suivez-nous sur Twitter à l'adresse @ICRPR et sur LinkedIn.

À propos d'ICR Consilium

ICR Consilium est un leader mondial de la communication financière et institutionnelle et des relations investisseurs dans le secteur de soins de santé. L'équipe d'ICR Consilium, basée en Europe et aux États-Unis, fournit des conseils stratégiques à long terme en relations publiques et relations investisseurs aux entreprises, aux conseils d'administration, aux décideurs et aux cadres supérieurs du secteur des soins de santé sur des programmes de communication essentiels, la gestion des médias internationaux, les transactions et les challenges auxquels sont confrontées les parties prenantes du secteur des soins de santé. ICR Consilium a acquis une connaissance et une expertise approfondies dans tous les domaines du secteur mondial des soins de santé, en participant largement à la représentation de clients internationaux qui figurent au classements Fortune 500, FTSE 100, FTSEurofirst 300 et FTSE 250, et à des projets discrets spécialisés en gestion de la réputation.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.consilium-comms.com

