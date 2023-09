S-Docs dévoile une expérience de niveau supérieur pour redéfinir l'efficience opérationnelle





S-Docs, un chef de file de l'automatisation des documents et de l'e-signature, annonce aujourd'hui trois mises à jour majeures de sa solution phare d'automatisation de documents. Configurées pour être lancées de manière échelonnée, ces mises à jour comprennent un flux de travail consolidé de création de documents, une expérience inégalée d'éditeur de modèles et un assistant de document piloté par l'IA.

« S-Docs innove pour redéfinir la productivité de ses clients », déclare Brian Stimpfl, CEO, S-Docs. « Cette nouvelle évolution des produits permettra de rationaliser considérablement les flux de travail de nos utilisateurs afin de maximiser l'efficience opérationnelle et d'optimiser l'expérience client. »

La première mise à jour marque la plus grande refonte de l'expérience client dans l'histoire de S-Docs. Avec un lancement prévu ce mois-ci, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de générer, de visualiser et de distribuer des documents à partir de leur interface de travail existante. « Ce qui nécessitait auparavant plusieurs étapes est aujourd'hui une opération fluide », déclare Anand Narasimhan, Chief Technology Officer, S-Docs. « Cette transformation marquera un changement majeur dans l'approche de nos clients en matière d'automatisation des documents et renforce notre engagement en faveur d'une expérience client optimale. »

En outre, S-Docs lancera un éditeur de modèles entièrement nouveau début 2024. Cette interface intuitive remaniée rationalisera et démocratisera la création de modèles à tous les niveaux et à tous les rôles au sein d'une entreprise. « Notre objectif est de simplifier le cycle de vie des documents, du début à la fin », déclare Anand Narasimhan. « Le nouvel éditeur permettra à tout utilisateur de construire des documents dynamiques toujours connectés aux personnes, aux processus et aux données. »

S-Docs intègrera l'IA générative à ses produits en 2024. Cette innovation permettra aux clients de compter sur un copilote de document offrant des capacités dynamiques de génération de contenu et d'analyse de documents. « En intégrant l'IA, nous permettons aux utilisateurs finaux et aux administrateurs de faire en quelques secondes ce qui prenait des heures », explique Anand Narasimhan. « Avec l'intégrité au coeur des valeurs fondamentales de S-Docs, nous développons nos solutions d'IA dans un cadre de sécurité zéro trust pour donner la priorité à la confidentialité des données, alors que nous ouvrons la voie à une nouvelle ère de l'automatisation des documents. »

« Ces mises à jour représentent une étape importante dans l'ambition de S-Docs de révolutionner la façon dont les entreprises créent, gèrent et partagent l'information », déclare Brian Stimpfl.

Alors que les entreprises cherchent à garder une longueur d'avance dans un écosystème en mutation rapide, les améliorations de produits de S-Docs s'apprêtent à établir de nouvelles références en termes d'efficience opérationnelle.

Pour en savoir plus sur S-Docs, veuillez visiter www.sdocs.com.

À propos de S-Docs

S-Docs est une solution d'automatisation et d'e-signature des documents pour Salesforce. Des entreprises de toute taille et de tout secteur font confiance à S-Docs pour éliminer le travail manuel et simplifier les procédés complexes, améliorant ainsi la productivité, optimisant les expériences client, et accélérant la réussite commerciale.

La société est privée, basée à New York et dispose de bureaux à Ann Arbor. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sdocs.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Salesforce est une marque commerciale de Salesforce.com, Inc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 18:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :