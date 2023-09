Coke Canada célèbre ses 5 ans aux côtés de ses employés à travers le Canada





L'entreprise familiale remettra 250 000 $ à des organismes de bienfaisance locaux dans 29 communautés

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Les dirigeants de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée (Coke Canada) entament aujourd'hui les célébrations locales du 5e anniversaire de l'entreprise en compagnie des employés des installations réparties à travers le pays. Pour marquer ce point tournant de son histoire, les employés des quatre coins du Canada, en collaboration avec des partenaires locaux, prendront part à des initiatives de bénévolat tout au long du mois de septembre, telles que la plantation d'arbres et des campagnes de collectes de fonds. De plus, Coke Canada remettra un total de 250 000 $ en dons à des organismes de bienfaisance dans les communautés où elle exerce ses activités. Ce point tournant est l'occasion de reconnaître et de célébrer les employés de Coke Canada, tout en inspirant le monde quant aux possibilités pour l'avenir.

« En tant qu'entreprise indépendante, la célébration de notre cinquième anniversaire est une étape importante qui nous permet d'exprimer notre gratitude, tout en rendant hommage aux personnes incroyables qui contribuent à façonner l'avenir de Coke Canada, » a déclaré Todd Parsons, PDG. « Au cours des cinq dernières années, nous avons été guidés par notre mission, qui consiste à faire preuve d'optimisme et à créer un avenir meilleur. Grâce au pouvoir collectif de notre équipe remarquable, nous sommes prêts à devenir le plus grand embouteilleur, constitué des meilleures personnes. »

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée a été créée en 2018, lorsque les familles Tanenbaum et Bridgeman sont devenues propriétaires de la franchise canadienne d'embouteillage et de distribution de Coca-Cola. Les dirigeants de Coke Canada visiteront au moins 18 villes, en commençant aujourd'hui par Chatham-Ken, en Ontario.

Coke Canada est une entreprise familiale indépendante qui compte plus de 6 000 employés d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise est présente dans chaque province grâce à plus de 50 centres de vente et de distribution et à cinq usines de fabrication. Coke Canada est fière de fabriquer, distribuer, commercialiser, et vendre les boissons préférées des Canadiens, notamment : Coca-Cola??, Coke Diète??, Coca-Cola?? zéro sucre, Sprite??, Fanta??, Barq's??, NESTEA??, POWERADE??, DASANI??, vitaminwater??, et distribue les marques partenaires Canada Dry??, Monster Energy??, et A&W??. La famille Coke Canada forme une équipe déterminée à créer un avenir plus radieux et à partager son optimisme en apportant une valeur durable à nos employés, à nos clients, et aux consommateurs, en développant notre entreprise de manière responsable et en faisant une différence positive dans les communautés où nous menons nos activités. Visitez le site www.CokeCanada.com pour en savoir plus.

SOURCE Coca-Cola Canada Limited

12 septembre 2023 à 18:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :