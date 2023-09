La Société Canadian Tire établit le prix à l'égard d'un placement privé de billets à moyen terme non garantis d'un capital global de 600 M$ CA





TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix à l'égard d'un placement privé portant sur des billets à moyen terme non garantis d'un capital global de 600 M$ CA, comprenant des billets à moyen terme non garantis de série G 5,372 % échéant le 16 septembre 2030 d'un capital global de 400 M$ CA (les « billets de série G ») et des billets à moyen terme non garantis de série H à taux variable échéant le 14 septembre 2026 d'un capital global de 200 M$ CA (les « billets de série H » et collectivement avec les billets de série G, les « billets »). Le prix des billets de série G équivaut à leur valeur nominale, ce qui procurera un rendement de 5,372 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à échéance. Le prix des billets de série H équivaut à leur valeur nominale et ces derniers portent intérêt au taux CORRA quotidien composé, majoré de 1,00 % payable trimestriellement. Le placement devrait se terminer le ou vers le 14 septembre 2023.

Il est prévu que les billets seront notés « BBB » avec une tendance stable par DBRS Limited et « BBB » par S&P Global Ratings.

La Société a l'intention d'affecter le produit du placement et de la vente des billets au remboursement d'emprunts à court terme et à des fins générales de l'entreprise.

BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux ont agi comme coteneurs de livres dans le cadre du placement des billets.

Les billets sont offerts par voie de placement privé dans chacune des provinces du Canada aux termes de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne doit pas constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ni à une personne des États-Unis, ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d'une dispense des exigences de prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou d'une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans ses territoires ou possessions ou à des personnes des États-Unis (tel que défini dans le Regulation S en vertu de la Loi de 1933).

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportCheck, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence de la Société sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l'égard d'événements futurs, y compris des énoncés se rapportant aux attentes de la Société en ce qui a trait au placement (y compris la clôture du placement et le moment prévu pour celle-ci), à l'utilisation prévue des gains du placement et à la notation des billets. La présente information prospective et celle incorporée par renvoi est souvent signalée par des mots tels que « s'attendre à », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « projeter », « chercher à », « vraisemblablement », « potentiellement », ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérise par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ». Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que la Société estime que ces énoncés reposent sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ils sont nécessairement assujettis à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions de la direction définies dans ces énoncés prospectifs pour une variété de raisons, notamment la conjoncture commerciale et économique générale, les risques et les incertitudes inhérents au placement et les risques et les incertitudes décrits dans les documents d'information déposés de temps en temps par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris ceux figurant à la rubrique 10.0 « Principaux risques et gestion des risques » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2023 (y compris les renseignements intégrés par renvoi aux présentes), ainsi que les autres documents publics de la Société disponibles à l'adresse https://www.sedarplus.ca/landingpage/fr/? et à l'adresse https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx.

Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse sont formulés uniquement en date des présentes et la Société ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances, sauf comme il est requis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. La Société ne peut garantir que les résultats ou événements prévus se réaliseront.

