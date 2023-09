H.I.G. Capital lève un montant record de 5,5 milliards de dollars avec le H.I.G. Middle Market LBO Fund IV





H.I.G. Capital ("H.I.G."), un leader mondial en gestion d'actifs alternatifs disposant d'un capital sous gestion de 58 milliards de dollars, se réjouit d'annoncer la clôture du H.I.G. Middle Market LBO Fund IV (le "Fonds"). Le Fonds a atteint un total de 5,5 milliards de dollars d'engagements en capital, qui s'ajoutent aux 450 millions de dollars de co-investissements gérés séparément, excédant ainsi considérablement son objectif initial.

Le Fonds tirera parti des solides références de l'équipe en investissant avant tout dans des actions de contrôle de sociétés américaines de taille moyenne en situation complexe, présentant des profils risque/récompense asymétriques et une proposition de valeur différenciée.

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, co-fondateurs et co-directeurs généraux de H.I.G., ont déclaré : "Nous nous réjouissons du soutien continu de nos investisseurs, qui confirme la solide performance de l'équipe de H.I.G. Middle Market et de son approche d'investissement différenciée. Nous sommes convaincus que notre plateforme unique continuera à nous démarquer dans ce secteur."

Keval Patel, Head of H.I.G. Middle Market, a commenté : "Nous sommes ravis de poursuivre la stratégie fructueuse de H.I.G. sur le marché intermédiaire avec ce nouveau fonds. Notre taille et notre expertise sur le marché intermédiaire nous procurent un avantage concurrentiel important et nous permettent de générer de solides rendements pour nos investisseurs, quelle que soit la nature de leur investissement."

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director et Global Head of Capital Formation, a ajouté : "Le soutien inconditionnel de nos partenaires a permis une levée de fonds significative et sursouscrite dans un contexte très difficile. Ce succès illustre la confiance élevée des investisseurs dans H.I.G., dans notre stratégie d'investissement et dans notre capacité à proposer régulièrement des investissements attrayants et à dégager des rendements exceptionnels."

Le fonds a bénéficié du soutien des investisseurs historiques de H.I.G. et a également accueilli de nouveaux investisseurs dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Les commanditaires du fonds rassemblent divers investisseurs institutionnels de renom, notamment des fondations, des fonds de dotation, des fonds de pension publics et privés, des consultants, des fonds souverains et des sociétés de gestion de patrimoine familial.

À propos d'H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, disposant de 58 milliards de dollars de capitaux propres sous gestion*. Établie à Miami, elle possède des bureaux européens à Londres, Hambourg, Madrid, Milan et Paris, ainsi que des bureaux aux États-Unis et en Amérique latine, à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro et São Paulo. H.I.G. se spécialise dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible orientée vers les opérations et la valeur ajoutée.

Les fonds de placement de H.I.G. financent des rachats d'entreprises par les cadres, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans le secteur manufacturier et des services. Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans des financements de premier plan, des financements unitranches et des financements de second rang pour toutes les catégories d'entreprises, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une BDC cotée en bourse, WhiteHorse Finance. Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, susceptibles de bénéficier de meilleures pratiques de gestion d'actifs. H.I.G. Infrastructure privilégie les investissements à valeur ajoutée et les investissements "core plus" en matière d'infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. Le patrimoine actuel de la société compte plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 52 milliards de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de H.I.G. à l'adresse suivante www.higcapital.com

* Sur la base du total des capitaux levés par H.I.G. Capital et ses filiales.

12 septembre 2023

