Les peintures SICO de PPG désignent la couleur de l'année 2024 : « Satin »





PPG (NYSE : PPG) a désigné aujourd'hui comme « Couleur de l'année 2024 » la peinture Satin (6112-31) de la marque SICOtm de PPG. Cette teinte jaune et moderne, qui marie idéalement la puissance d'une couleur primaire et la subtilité d'une couleur neutre, représente parfaitement l'optimisme des consommateurs à l'égard d'un avenir de créativité transformatrice et de changement après des années assombries par l'incertitude et l'instabilité.

« Notre Société veut être la messagère des leçons tirées de la réflexion ; nous voulons souligner l'importance de la sérénité pour l'avenir. Les préférences des consommateurs, qui reflètent un regain d'enthousiasme pour les possibilités infinies du futur, s'éloignent des nuances austères et froides au profit de couleurs qui redynamisent les espaces, a déclaré Martin Fuchs, directeur principal du marketing de PPG, responsable de la marque de peinture Sico. Avec sa base jaune et joyeuse fondée sur une nuance beige apaisante, "Satin" traduit parfaitement ces sentiments. »

Le ton beige de miel frais de la peinture « Satin » est suffisamment affirmé pour être la couleur principale de presque toutes les palettes de décoration, mais assez doux pour constituer la teinte de soutien de nuances chaudes et froides. Sa polyvalence en fait une excellente option de couleur murale intégrale pour donner une impression accueillante et chaleureuse à n'importe quel type d'espace ; ou comme couleur de mise en valeur, pour devenir le point focal animé d'une pièce.

Cette couleur dynamique peut être utilisée aussi bien comme nuance générale que pour accentuer un décor existant ou créer une surface d'application sortant de l'ordinaire. Les experts en peinture de Sico recommandent son utilisation dans la maison pour les usages suivants :

Appliquez Satin sur les quatre murs d'une pièce pour créer un espace calme et accueillant, ou utilisez-la comme touche finale accentuée sur le plafond ou comme point de convergence d'une pièce.

Dans la cuisine, appliquez Satin sur les armoires : sa teinte affirmée se mariera parfaitement avec des plans de travail aux tons chauds ou froids.

Associez Satin à des touches châtain pour jeter les bases d'un environnement douillet, ou illuminez votre décor en l'associant à des touches blanches ou à des boiseries.

Utilisée comme couleur couvrante intégrale, Satin peut apporter une touche dynamique à l'extérieur d'une maison. Ce jaune convivial et accentué fait ressortir les portes d'entrée par rapport aux palettes extérieures aux tons plus froids.

Couleur phare de la palette 2024 de la marque de peinture Sico, Satin se marie bien avec plusieurs teintes de la gamme, notamment le rouille terreux de Cubist Red (6037-85), l'aigue-marine rafraîchissante de Natural Spring Water (6201-31), le bleu sarcelle profond et apaisant de Kennetcook Slate (6157-63) et le kaki chaud et réconfortant de Mantra (6222-42).

Toutes les couleurs 2024 de Sico sont disponibles dans la gamme SICO PRESTIGEtm, une gamme de peintures et enduits intérieurs anti-taches de haute qualité à l'excellent pouvoir couvrant en monocouche et offrant une finition ultra-lisse, résistante aux taches et aux éraflures. La gamme Prestige offre des nuances bien plus nombreuses que toute autre peinture intérieure SICO et nécessite moins de couches de couverture. Elles sont peu odorantes, ne contiennent pas de COV* (composés organiques volatils) et sont certifiées « à faibles émissions de produits chimiques ». Finitions disponibles : mat, coquille d'oeuf, perle et semi-brillant. Disponibles en plusieurs reflets, les peintures Sico Prestige couvrent en moins de couches et plus de couleurs que toute autre peinture intérieure Sico. Les bricoleurs peuvent également obtenir une couverture monocouche d'extérieur en teintant toutes les couleurs de la palette 2024 avec la peinture extérieure Sico Super Premium.

Les consommateurs peuvent trouver Satin et les autres couleurs tendance 2024 dans tout magasin de proximité ou en visitant le site Web Sico.ca. Avant de l'acheter, ils peuvent essayer virtuellement n'importe quelle couleur de peinture Sico sur une photo de leur habitation en utilisant le logiciel en ligne de la marque SICO DECO COLOUR LABtm.

12 septembre 2023 à 17:50

