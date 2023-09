La marque de peintures DULUX de PPG lance une nouvelle interprétation des neutres avec la couleur de l'année 2024, Limitless





PPG (NYSE:PPG) a annoncé aujourd'hui que la marque de peintures DULUXtm par PPG a choisi Limitless (DLX1091-3) comme couleur de l'année 2024. Cette nouvelle interprétation d'une teinte neutre allie le pouvoir revigorant d'une couleur primaire à la polyvalence d'une teinte neutre chaude, ce qui en fait le complément idéal de tout espace.

Jaune-beige énergisant, Limitless peut être associé à des teintes chaudes et froides pour apporter une sensation de chaleur à tout espace de vie. Cette teinte subtile mais vivifiante insuffle à la décoration intérieure un sentiment d'énergie et d'optimisme qui reflète les sentiments des consommateurs à l'aube de 2024.

« Partout dans le monde, nous constatons que les préférences en matière de design évoluent, passant de tons froids et austères à des tons reflétant davantage l'optimisme culturel qui s'installe. Cela se traduit par une affinité pour les teintes chaudes qui sont à la fois apaisantes et élégantes », a déclaré Mitsu Dhawan, responsable de la marque PPG pour la peinture Dulux . « L'accent est mis de plus en plus sur la créativité, le bien-être holistique et l'acceptation. Du point de vue des couleurs, cela se traduit par une préférence pour des teintes apaisantes qui inspirent des sentiments de bonheur et de bonne volonté ; Limitless est l'incarnation parfaite de ce sentiment ».

Les beiges chauds et les jaunes miel sont au premier plan des teintes qui signalent la paix et l'optimisme, car ils s'inspirent de la nature, transmettant la chaleur apaisante du soleil et le début frais et énergisant d'une nouvelle journée.

« La résurgence des couleurs optimistes nous fera entrer dans une nouvelle ère de l'architecture d'intérieur, étroitement liée à l'importance accordée au bien-être, à la recherche du calme dans un monde chaotique et à la rupture avec les conventions », a déclaré M. Dhawan.

En tant que teinte phare de la palette 2024 de Dulux Peintures, Limitless incarne parfaitement ce sentiment. Elle est à la fois chaleureuse et moderne, vivifiante et suffisamment subtile pour être utilisée à n'importe quelle échelle et sur n'importe quelle surface, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle s'associe parfaitement à toutes les couleurs de la palette 2024 et peut être utilisée comme couleur principale ou d'accent, dans des tons chauds ou froids.

Dhawan suggère d'utiliser Limitless avec des pastels délicats pour évoquer un sentiment de soin et de soutien. Utilisée en tant que couleur générale, elle est lumineuse et vivifiante lorsqu'elle est associée à des garnitures blanches, ou douillette et accueillante lorsqu'elle est mise en valeur par des accents de marron. En raison de sa polyvalence, Limitless est une excellente option pour les plafonds, les portes intérieures et les armoires. Elle peut également être utilisée pour ajouter de l'attrait à l'extérieur, et convient aux maisons de conception contemporaine et traditionnelle. Pour ceux qui cherchent à compléter leur design actuel, Dhawan recommande d'utiliser Limitless comme couleur de porte d'entrée, pour accueillir chaleureusement les visiteurs.

Limitless fonctionne avec une gamme de couleurs de la palette 2024 de Dulux Peintures, qui comprend des tons neutres et terreux, des teintes florales chaudes et des couleurs vibrantes et ludiques. Dhawan recommande de l'associer à Sweet Spiceberry (DLX1059-7) pour une sensation audacieuse, chaleureuse et énergisante, Aquamarine Dream (DLX1135-4) pour une palette de couleurs réconfortante, ou Night Rendezvous (DLX1037-5) pour un effet rafraîchissant.

Dhawan recommande de teinter Limitless en peinture murale Dulux DIAMOND DISTINCTIONtm, une peinture d'intérieur haute performance spécialement formulée pour offrir une résilience et une lavabilité sans précédent.

Sa technologie brevetée de surface propre permet d'éliminer rapidement les taches et les éraflures par un simple lavage. La peinture Dulux Diamond Distinction est une peinture mate et un apprêt à faible odeur et à faible teneur en COV. Elle constitue une base parfaite pour toutes les couleurs et est idéale pour les espaces intérieurs tels que les chambres à coucher, les cuisines et les salles de bains.

Pour plus d'informations sur la palette de couleurs Dulux Peintures 2024 et pour commander des échantillons de 20 x 20 cm (8" x 8") de n'importe quelle couleur de chez Dulux Peintures, rendez-vous sur Dulux.ca.

Vous trouverez les peintures Dulux dans plus de 240 magasins détenus parDulux Peintures et BÉTONELtm-Dulux , partout au Canada, et desservant les marchés des consommateurs et des professionnels. Quel que soit l'endroit où la marque Dulux est commercialisée au Canada, elle offre un vaste portefeuille de produits et de services de haute qualité sur le marché.

12 septembre 2023 à 17:40

12 septembre 2023 à 17:40