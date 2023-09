Motion de Québec solidaire adoptée à l'unanimité - L'Assemblée nationale commémore le 50e anniversaire du coup d'État militaire au Chili





QUÉBEC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, se réjouit de l'adoption à l'unanimité de sa motion marquant le 50e anniversaire du coup d'État militaire survenu au Chili le 11 septembre 1973. Il salue également la présence de l'ex-ministre Louise Harel et de l'ex-député André Boulerice, présents pour l'occasion.

« Ce matin, l'Assemblée Nationale a parlé d'une seule voix et honoré son devoir de mémoire en commémorant le 50e anniversaire du coup d'État militaire survenu au Chili le 11 septembre 1973, qui a renversé violemment le gouvernement du président Salvador Allende.?Cette journée doit nous permettre de nous souvenir de l'extraordinaire solidarité déployée par la société québécoise, en particulier dans les syndicats, pour accueillir des réfugiés chiliens. Ces actions s'inscrivent dans la tradition d'accueil de la société québécoise envers des populations subissant des persécutions politiques » déclare Andrés Fontecilla.

L'ex députée et ministre Louise Harel était présente à l'Assemblée nationale pour le dépôt de cette motion à titre d'alliée historique de la communauté chilienne au Québec et de présidente d'honneur de l'exposition « Créer le pouvoir populaire », qui retrace l'histoire des 50 ans du coup d'État chilien et de son impact au Québec.

« Le régime dictatorial du général Pinochet mis en place avec l'appui des États-Unis lors du coup d'État militaire de 1973 a soulevé l'indignation à travers le monde, et particulièrement au Québec. Je fais appel à la devise du Québec « Je me souviens » pour nous rappeler aujourd'hui de l'élan de solidarité déclenché lors de l'arrivée des exilés chiliens à la suite de ce coup d'État et de la mort du président Salvador Allende », a déclaré Mme Harel.

Andrés Fontecilla conclut que le Québec doit continuer de dénoncer les exactions de la dictature militaire, condamner les violations des droits de la personne et appuyer les initiatives visant à rétablir la vérité historique et à retrouver les dépouilles des victimes de la dictature militaire de Pinochet.

En rappel, voici la motion présentée par le député Andrés Fontecilla et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale :

« Que l'Assemblée nationale souligne le 50e anniversaire de l'arrivée massive d'exilés chiliens au Québec, suite au coup d'État militaire survenu au Chili le 11 septembre 1973 qui a renversé violemment le gouvernement du président Salvador Allende, élu démocratiquement par le peuple chilien trois ans plus tôt ;

Qu'elle se souvienne que la dictature militaire du général Augusto Pinochet, qui a duré jusqu'en 1990, a été directement reusponsable de la disparition ou exécution d'au moins 3 200 personnes, ainsi que de l'arrestation arbitraire, l'emprisonnement, la torture ou l'exil de dizaines de milliers de personnes ;?

Qu'elle remémore l'immense élan de solidarité déployé par le peuple québécois, en particulier à travers le mouvement syndical, permettant d'accueillir et de protéger un grand nombre de réfugié-es fuyant la persécution politique ;

Qu'elle souligne que ces réfugié-es ont formé le socle de la communauté chilienne au Québec, contribuant à l'avancement de notre société dans plusieurs domaines ;

Qu'enfin, l'Assemblée nationale observe une minute de silence en mémoire des personnes victimes de la dictature au Chili. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

12 septembre 2023 à 15:50

