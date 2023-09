Selon une étude de Visa, les petites entreprises placent l'expansion mondiale au coeur de leur croissance





Visa (NYSE : V) a dévoilé aujourd'hui les conclusions de la septième édition de son étude Global Back to Business, qui révèle qu'une majorité des petites et microentreprises (PME) interrogées projettent de donner la priorité aux ventes transfrontalières lorsqu'elles cherchent à s'étendre au-delà de Main Street et High Street vers de nouvelles zones géographiques. Par ailleurs, l'enquête a révélé qu'un nombre croissant de consommateurs adoptent les transactions sans numéraire, près de 60 % des acheteurs interrogés prévoyant qu'ils utiliseront plus fréquemment les paiements numériques cette année.

« Il fut un temps où seules les grandes entreprises pouvaient accéder à des clients dans tout le pays ou dans le monde entier, mais aujourd'hui, le propriétaire d'une petite entreprise peut être virtuellement sans frontières », a déclaré Jeni Mundy, responsable mondial des ventes aux commerçants et de l'acquisition, Visa. « Chez Visa, nous observons que l'état d'esprit des petites entreprises passe du mode survie au mode croissance, car les PME exploitent la puissance des paiements numériques pour améliorer leur efficacité, atteindre de nouveaux publics et tout simplement prospérer dans le monde de plus en plus numérique d'aujourd'hui. »

Au-delà des défis de l'ère pandémique et de l'arc complet des opportunités à venir, l'étude mondiale de Visa sur le retour aux affaires a interrogé des propriétaires de petites entreprises et des consommateurs dans dix marchés, notamment l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Allemagne, Hong Kong, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, Singapour, les Émirats arabes unis (EAU) et les États-Unis (É.-U.). Les principales conclusions sont les suivantes :

Le monde est leur marketplace. Soixante-dix-neuf pour cent des chefs d'entreprise interrogés ont cité l'expansion dans de nouvelles zones géographiques comme un objectif de croissance. Un nombre élevé de consommateurs (72 %) ont indiqué qu'ils se sentaient déjà à l'aise pour acheter au-delà des frontières.

Bien que 95 % des propriétaires de petites entreprises interrogés prévoient de se passer d'argent liquide « un jour », 51 % d'entre eux prévoient de le faire au cours des deux prochaines années. Les consommateurs sont à l'origine de ce changement, 55 % des personnes interrogées prévoyant qu'elles utiliseront davantage les paiements numériques au cours de l'année à venir.

Quarante-neuf pour cent des consommateurs ont l'intention de faire davantage d'achats dans des entreprises locales cette année, afin de soutenir l'économie locale (65 %) ou d'établir un lien personnel (44 %) au sein de leur communauté.

Les chefs d'entreprise considèrent le renforcement de leur présence sur les médias sociaux (44 %), l'offre de nouveaux produits ou services (41 %) et l'investissement dans le marketing (40 %) comme les principales possibilités d'atteindre de nouveaux clients, et 35 % d'entre eux considèrent l'acceptation de nouveaux modes de paiement comme un domaine crucial susceptible de les aider à améliorer leur activité.

Stimuler la croissance des PME à l'échelle mondiale, tout au long de l'année

Pour Visa, les petites entreprises sont tout sauf insignifiantes. Au moyen d'une variété de programmes et de solutions localisés, Visa permet aux propriétaires de petites entreprises de répondre aux exigences en évolution rapide du commerce mondial et aux besoins des consommateurs. Visa met à la disposition des PME de nombreux services de paiement conçus pour les aider à payer et à se faire payer, notamment les cartes de crédit et de débit Visa Business par l'intermédiaire d'institutions financières associées, des outils de gestion des affaires et des paiements, des services de fraude et de sécurité, ainsi que de nombreuses autres solutions. Visa offre également des services d'éducation financière et de formation aux compétences commerciales, notamment Practical Business Skills à l'échelle mondiale et Enko en Amérique latine.

En 2020, la Fondation Visa avait annoncé un engagement stratégique de 200 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la création et la croissance de petites et microentreprises prospères, en mettant l'accent sur les femmes entrepreneures. Par ses investissements et son activité d'octroi de subventions, la Fondation Visa s'associe à des organisations qui fournissent un capital catalytique, un renforcement des capacités et des services de soutien. En outre, la Fondation Visa utilise le capital comme un outil pour permettre le flux de capitaux d'investissement vers les PME diversifiées sur le plan du genre.

Des ressources supplémentaires pour les petites et micro-entreprises peuvent être trouvées sur le Visa Small Business Hub.

Méthodologie : étude mondiale de Visa sur le retour aux affaires

L'étude mondiale Back to Business de Visa a été menée par Wakefield Research en mars/avril 2023 et a interrogé 2 250 propriétaires de petites entreprises comptant 100 employés ou moins en Australie, au Brésil, au Canada, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. La section consommateurs a interrogé 1 000 adultes âgés de plus de 18 ans aux États-Unis et 500 adultes âgés de plus de 18 ans en Australie, au Brésil, au Canada, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et dans les Émirats arabes unis.

12 septembre 2023 à 15:05

