Morgan Stanley étend le Global Inclusive Ventures Lab avec la plus grande cohorte unique de 23 entreprises

Morgan Stanley (NYSE : MS) annonce aujourd'hui la cohorte mondiale 2023 du Global Inclusive Ventures Lab, avec 23 entreprises sélectionnées à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), soit le double des cohortes précédentes. Le Lab propose un programme d'accélération interne de cinq mois destiné aux fondateurs sous-représentés de jeunes entreprises technologiques et à vocation technologique, au stade du cycle de financement allant de la post-amorce à la série A.

Sélectionnées parmi plus de 7 900 candidats - plus de trois fois la réserve de l'année dernière - les jeunes entreprises retenues représentent une gamme de technologies perturbatrices dans des secteurs tels que les soins de santé, les solutions durables, le service à la clientèle, la chaîne d'approvisionnement, le recrutement et la cybersécurité. Les sociétés de la cohorte reçoivent un investissement de 250 000 dollars (250 000 livres sterling dans la région EMEA) de la part de Morgan Stanley, ainsi qu'une variété d'opportunités de mentorat et de ressources de croissance commerciale de l'écosystème de partenaires internes et externes de Morgan Stanley.

« Nous sommes fiers d'accueillir la plus grande cohorte du Lab à ce jour, marquant nos efforts continus pour créer un paysage d'investissement plus équitable pour les entrepreneurs négligés dans le monde entier », a indiqué Selma Bueno, responsable mondial du groupe Morgan Stanley Inclusive Ventures. « Nous oeuvrons pour combler le déficit d'investissement pour les fondateurs mal desservis et pour aider à corriger les déséquilibres documentés du marché. »

Les entreprises retenues dans la cohorte mondiale 2023 sont les suivantes :

Ad Auris permet aux équipes de marketing, aux éditeurs et aux créateurs de contenu de réaffecter le contenu écrit en audio de haute qualité pour atteindre un public d'auditeurs (Canada)

permet aux équipes de marketing, aux éditeurs et aux créateurs de contenu de réaffecter le contenu écrit en audio de haute qualité pour atteindre un public d'auditeurs (Canada) Automated Architecture fournit l'infrastructure technologique pour un réseau distribué de micro-usines robotisées produisant des logements durables en bois (Royaume-Uni)

fournit l'infrastructure technologique pour un réseau distribué de micro-usines robotisées produisant des logements durables en bois (Royaume-Uni) Bidrento propose une solution tout-en-un pour l'expérience des locataires et la gestion des biens locatifs, permettant d'économiser du temps et de l'argent tout en réduisant les émissions de CO2 dans l'immobilier (Estonie)

propose une solution tout-en-un pour l'expérience des locataires et la gestion des biens locatifs, permettant d'économiser du temps et de l'argent tout en réduisant les émissions de CO2 dans l'immobilier (Estonie) ByFusion propose une plateforme de détournement de la mise en décharge pour transformer les déchets plastiques non recyclables en matériaux de construction réutilisables (États-Unis)

propose une plateforme de détournement de la mise en décharge pour transformer les déchets plastiques non recyclables en matériaux de construction réutilisables (États-Unis) Cult Mia est une marketplace de mode en ligne pour les marques durables et éthiques du monde entier (Royaume-Uni)

est une marketplace de mode en ligne pour les marques durables et éthiques du monde entier (Royaume-Uni) DotLab développe des technologies d'IA et de ML révolutionnaires et exploitables qui permettent d'améliorer la santé des femmes, en commençant par le diagnostic de l'endométriose (États-Unis)

développe des technologies d'IA et de ML révolutionnaires et exploitables qui permettent d'améliorer la santé des femmes, en commençant par le diagnostic de l'endométriose (États-Unis) eBanqo offre aux entreprises une plateforme omnicanale pour stimuler l'engagement et le soutien des clients (Nigeria)

offre aux entreprises une plateforme omnicanale pour stimuler l'engagement et le soutien des clients (Nigeria) Encounter AI utilise des solutions de commande conversationnelle numérique pour offrir un service plus rapide, plus convivial et plus efficace aux clients, aux restaurants et aux détaillants (États-Unis)

utilise des solutions de commande conversationnelle numérique pour offrir un service plus rapide, plus convivial et plus efficace aux clients, aux restaurants et aux détaillants (États-Unis) FLUIX Inc. est un logiciel d'IA d'entreprise qui permet aux infrastructures critiques de réduire leurs coûts énergétiques en intégrant et en optimisant les systèmes des installations (États-Unis)

est un logiciel d'IA d'entreprise qui permet aux infrastructures critiques de réduire leurs coûts énergétiques en intégrant et en optimisant les systèmes des installations (États-Unis) GigBridge est une plateforme en ligne permettant aux entreprises de construction d'embaucher, d'intégrer et de payer leur main-d'oeuvre en un seul endroit (Royaume-Uni)

est une plateforme en ligne permettant aux entreprises de construction d'embaucher, d'intégrer et de payer leur main-d'oeuvre en un seul endroit (Royaume-Uni) Health in Her HUE met en relation les femmes noires et les femmes de couleur avec des prestataires de soins de santé sensibles à leur culture, des contenus sur la santé et un soutien communautaire par l'intermédiaire d'une plateforme numérique (États-Unis)

met en relation les femmes noires et les femmes de couleur avec des prestataires de soins de santé sensibles à leur culture, des contenus sur la santé et un soutien communautaire par l'intermédiaire d'une plateforme numérique (États-Unis) Inicio AI fournit une évaluation de l'accessibilité financière guidée virtuellement pour aider les organisations à réduire les coûts des centres de contact tout en améliorant l'expérience de leurs clients finaux (Royaume-Uni)

fournit une évaluation de l'accessibilité financière guidée virtuellement pour aider les organisations à réduire les coûts des centres de contact tout en améliorant l'expérience de leurs clients finaux (Royaume-Uni) MEDIjobs est le premier recruteur virtuel pour le secteur de la santé, qui pourvoit plus de 55 types de postes à un rythme cinq fois plus rapide qu'un humain (États-Unis)

est le premier recruteur virtuel pour le secteur de la santé, qui pourvoit plus de 55 types de postes à un rythme cinq fois plus rapide qu'un humain (États-Unis) Nopalera est une collection de produits pour le bain et le corps inspirés du cactus nopal, symbole ancestral de la culture mexicaine (États-Unis)

est une collection de produits pour le bain et le corps inspirés du cactus nopal, symbole ancestral de la culture mexicaine (États-Unis) OKO propose aux agriculteurs des pays émergents une assurance-récolte abordable et accessible à tous en utilisant des données météorologiques par satellite et des technologies de paiement mobile (Israël)

propose aux agriculteurs des pays émergents une assurance-récolte abordable et accessible à tous en utilisant des données météorologiques par satellite et des technologies de paiement mobile (Israël) Oppos propose aux entreprises des solutions robustes en matière de cybersécurité et de conformité, qui préservent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données (Canada)

propose aux entreprises des solutions robustes en matière de cybersécurité et de conformité, qui préservent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données (Canada) Partsimony permet aux organisations de construire des chaînes d'approvisionnement de fabrication intelligentes qui sont plus résilientes et durables en unifiant les données d'ingénierie et de la chaîne d'approvisionnement (États-Unis)

permet aux organisations de construire des chaînes d'approvisionnement de fabrication intelligentes qui sont plus résilientes et durables en unifiant les données d'ingénierie et de la chaîne d'approvisionnement (États-Unis) Ridelink s'appuie sur la technologie pour permettre aux petites et moyennes entreprises de transporter des marchandises en Ouganda et de manière transfrontalière dans six pays voisins (Ouganda)

s'appuie sur la technologie pour permettre aux petites et moyennes entreprises de transporter des marchandises en Ouganda et de manière transfrontalière dans six pays voisins (Ouganda) serviceMob est une plateforme d'analyse du service client alimentée par l'IA et le ML qui aide les entreprises à optimiser leurs opérations et à améliorer l'expérience de leurs clients (États-Unis)

est une plateforme d'analyse du service client alimentée par l'IA et le ML qui aide les entreprises à optimiser leurs opérations et à améliorer l'expérience de leurs clients (États-Unis) Stak Mobility facilite l'adoption généralisée des véhicules électriques urbains en fusionnant l'automatisation du stationnement vertical, qui permet de gagner de l'espace, avec la recharge entièrement intégrée des VE et une expérience de libre-service mobile transparente (États-Unis)

facilite l'adoption généralisée des véhicules électriques urbains en fusionnant l'automatisation du stationnement vertical, qui permet de gagner de l'espace, avec la recharge entièrement intégrée des VE et une expérience de libre-service mobile transparente (États-Unis) Tall Poppy est une société de sécurité numérique qui protège les employés et les équipes en contact avec le public contre les menaces en ligne (États-Unis)

est une société de sécurité numérique qui protège les employés et les équipes en contact avec le public contre les menaces en ligne (États-Unis) Twipes utilise la biotechnologie pour produire des lingettes humides biodégradables qui se décomposent dans l'eau en trois heures et se biodégradent dans les décharges en sept jours (États-Unis)

utilise la biotechnologie pour produire des lingettes humides biodégradables qui se décomposent dans l'eau en trois heures et se biodégradent dans les décharges en sept jours (États-Unis) Unfabled est une plateforme de santé grand public qui propose des solutions personnalisées aux femmes en les associant à des produits de santé et de bien-être (Royaume-Uni)

« Nous sommes ravis d'offrir notre programme d'accélération unique à davantage d'entrepreneurs à l'échelle mondiale, y compris à nos premiers participants d'Afrique et du Moyen-Orient », a indiqué Sanghamitra Karra, responsable EMEA du groupe Inclusive Ventures. « Il est très gratifiant de travailler en étroite collaboration avec les fondateurs pour faire passer à l'échelle leurs technologies qui changent la donne et les aider à se préparer à un succès continu. »

« En apportant à ces jeunes entreprises prometteuses le capital dont elles ont tant besoin, un programme d'études adapté et l'accès à des investisseurs au sein et au-delà du réseau étendu du cabinet, nous visons à ce que davantage de fondateurs sous-représentés puissent réussir », a indiqué LaToya Wilson, responsable du groupe Inclusive Ventures pour les Amériques.

Le programme se poursuivra jusqu'en février 2024 et se terminera par une journée de démonstration mondiale, au cours de laquelle les entreprises participantes se présenteront à des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients potentiels.

L'Inclusive Ventures Lab a gagné plusieurs Gold Anthem Awards, notamment celui de l'initiative d'entreprise la plus impactante en 2022 et celui de la responsabilité sociale des entreprises en 2023. Le programme a également été répertorié comme l'un des meilleurs laboratoires d'innovation de Global Finance en 2023.

À propos du Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

Le Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) est un programme d'accélération interne intensif de cinq mois conçu pour aider à développer davantage et à mettre à l'échelle les jeunes entreprises, dont le point culminant est une présentation et une journée de démonstration à la communauté des investisseurs. Morgan Stanley a lancé le MSIVL, anciennement appelé Multicultural Innovation Lab, en 2017 afin de remédier aux inégalités de financement des fondateurs sous-représentés, ce qui, selon nos recherches, équivaut à plus de quatre mille milliards de dollars de rendements non réalisés.

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE : MS) est une société de services financiers de premier plan à l'échelle mondiale qui fournit une large gamme de services de banque d'investissement, de valeurs mobilières, de gestion de patrimoine et de gestion d'investissements. Avec des bureaux dans 42 pays, les employés de la société servent des clients dans le monde entier, notamment des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour de plus amples informations sur Morgan Stanley, veuillez consulter le site suivant : www.morganstanley.com.

