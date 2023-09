Corpay Cross-Border lance Payments GPS, une application de suivi des paiements en direct





Corpay1 ? une marque de FLEETCOR® (NYSE : FLT) ? chef de file mondial des paiements entre entreprises, a le plaisir d'annoncer le lancement, par la division transfrontalière de Corpay, de Payments GPS, une technologie de suivi exclusive qui permet aux clients et partenaires de surveiller leurs paiements en temps réel.

Basée sur les meilleures technologies de sa catégorie, notamment SWIFT GPI (Global Payments Innovation), Payments GPS met à disposition une infrastructure complète permettant aux clients et partenaires de surveiller leurs paiements en permanence. Elle offre une expérience utilisateur intuitive, une suite API et des notifications push, le tout rendant le suivi des paiements plus pratique que jamais.

« Nous constatons qu'en matière de paiements transfrontaliers il existe une forte demande de transparence. C'est pourquoi, avec Payments GPS, nous voulons fournir à nos clients et partenaires une interface unique où ils peuvent suivre tous leurs paiements sur les réseaux de Corpay, déclare Corinne MacMillan, directrice des produits, Corpay's Cross-Border Solutions. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous nous engageons à poursuivre l'amélioration de notre infrastructure et du partage de données sur tous les réseaux afin de continuer à offrir le maximum de transparence. »

Avant le lancement de Payments GPS, les expéditeurs qui souhaitaient comprendre l'état de leurs paiements étaient contraints d'appeler ou de demander une enquête de paiement hors ligne, un processus qui pouvait prendre plusieurs jours. Payments GPS réduit considérablement ces interactions manuelles en fournissant des détails exhaustifs sur la situation de chaque paiement, les frais associés et tous les documents nécessaires que les clients peuvent avoir besoin de télécharger sur une plateforme centralisée. Chaque paiement peut être facilement surveillé et suivi grâce à un tracker d'identification attribué lors de son traitement par Corpay.

Les principaux avantages du produit sont les suivants :

Transparence : statut du paiement indiqué en temps réel, de l'initiation au règlement ; les clients peuvent suivre chaque étape du parcours.

statut du paiement indiqué en temps réel, de l'initiation au règlement ; les clients peuvent suivre chaque étape du parcours. Plateforme centralisée : accès sécurisé des clients à des informations complètes et fiables sur la circulation des paiements entre les banques, notamment : codes BIC, dates de réception et validation des paiements, déductions, taux de change et montants crédités.

accès sécurisé des clients à des informations complètes et fiables sur la circulation des paiements entre les banques, notamment : codes BIC, dates de réception et validation des paiements, déductions, taux de change et montants crédités. Information : fournit un aperçu détaillé des frais bancaires et des frais initiaux permettant aux clients de prendre des décisions plus éclairées.

fournit un aperçu détaillé des frais bancaires et des frais initiaux permettant aux clients de prendre des décisions plus éclairées. Certitude : suivi en temps réel garantissant des informations à jour ; les clients ont l'assurance que leurs paiements sont effectivement remis aux destinataires.

suivi en temps réel garantissant des informations à jour ; les clients ont l'assurance que leurs paiements sont effectivement remis aux destinataires. Commodité : option libre-service haut de gamme pour les clients et les partenaires, d'où une meilleure gestion des exceptions et une réduction de la durée et des coûts d'enquête.

En outre, la mise à disposition des clients d'une plateforme libre-service transparente réduit considérablement le nombre de dossiers d'enquête de paiement confiés à l'équipe des opérations internes de Corpay.

« Dans le monde d'aujourd'hui, la transparence est primordiale. Chez Corpay, nous voulons que nos clients disposent du même niveau de visibilité et d'informations sur l'état de leurs paiements que nous-mêmes, a déclaré Mark Frey, président, Corpay's Cross-Border Solutions. Payments GPS est la première étape de la construction d'une infrastructure complète visant à accroître la transparence tout au long du processus de paiement. »

Pour plus d'informations sur Payments GPS et tous ses avantages, rendez-vous sur https://cross-border.corpay.com/payment-gps/.

À propos de Corpay

Corpay est un leader mondial des paiements entre professionnels qui permet aux entreprises de toutes tailles de mieux suivre, gérer et payer leurs dépenses. Corpay propose à ses clients une gamme complète de solutions de paiement en ligne, notamment le paiement des factures, l'automatisation des comptes fournisseurs, les paiements transfrontaliers, la gestion du risque de change et les programmes de cartes commerciales. Corpay fait partie du portefeuille de marques de FLEETCOR (NYSE : FLT). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.corpay.com.

1Dans le présent document, « Corpay » ? une marque de Fleetcor (NYSE : FLT) ? se réfère principalement à la division transfrontalière de Corpay (https://www.corpay.com/cross-border) ; la liste complète des entreprises qui font partie de la marque Corpay est disponible à l'adresse : https://www.corpay.com/compliance.

* Sous réserve de l'approbation de la société Corpay concernée en matière de crédit et de conformité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 14:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :