MSCI lance MSCI Sustainability Institute pour stimuler les progrès sur le rôle des marchés de capitaux dans la création de valeur durable

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un important fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui le lancement du MSCI Sustainability Institute (« l'Institut »).

L'Institut entend faire progresser le rôle des marchés de capitaux dans la création de valeur durable et la lutte contre les défis mondiaux tels que le changement climatique. Il tirera parti de l'expérience et de l'expertise de MSCI dans le secteur de l'investissement pour stimuler la collaboration entre la finance, les universités, les gouvernements, les ONG, les groupes de réflexion et les entreprises de différents secteurs, tout en contribuant à combler les écarts entre les données, les analyses, les politiques et les actions en matière d'élaboration de stratégies.

La transition vers une économie fondée sur les énergies propres et la lutte contre d'autres risques à long terme exigent que les dirigeants de l'écosystème des marchés financiers travaillent ensemble. L'Institut appuiera les efforts de collaboration en offrant :

Accessibilité aux données et au savoir-faire - L'Institut fournira aux chercheurs universitaires et aux décideurs politiques des données, des mesures et des modèles sur le développement durable que les investisseurs utilisent pour prendre des décisions éclairées. En collaboration avec certains établissements universitaires, dont la Graduate School of Business de l'université de Stanford, il prévoit d'organiser des formations destinées à aider les chercheurs et les étudiants à comprendre l'objectif et les applications de ces paramètres pour l'affectation des capitaux et à suivre l'évolution rapide du paysage des données sur le développement durable.

Prospection de nouvelles approches - L'Institut incitera les innovateurs de l'ensemble de l'écosystème des marchés financiers à piloter de nouvelles données et approches de mesure qui permettent de mieux comprendre les sujets émergents dans le domaine de la finance durable et d'éclairer les décisions d'allocation de capital. Parmi ces approches figure un cadre d'investissement dans la résilience climatique développé par le Global Adaptation and Resilience Investment Working Group (GARI), avec l'appui analytique de l'Institut et le soutien financier du Bezos Earth Fund et de la ClimateWorks Foundation.

Recherches utiles à la prise de décision - L'Institut réunira une sélection d'articles universitaires importants utiles aux investisseurs et aux entreprises. Au départ, la sélection mettra l'accent sur les études qui examinent comment les facteurs de durabilité interagissent avec la valeur des actifs financiers.

Forum de discussion - L'Institut rassemblera des responsables de l'ensemble de l'écosystème des marchés financiers afin d'échanger divers points de vue sur les risques et les opportunités liés au développement durable. Ces débats s'appuieront sur des recherches de la plus haute qualité et sur un engagement en faveur de la rigueur analytique et de l'objectivité.

« Les défis internationaux tels que le changement climatique ne peuvent pas être résolus par les seuls gouvernements, entreprises, ONG ou organisations multilatérales », a indiqué Henry Fernandez, Président-directeur général de MSCI. « Les meilleures solutions exigent toutes une certaine forme de collaboration intersectorielle. Grâce au MSCI Sustainability Institute, nous mettrons en contact un large éventail de théoriciens aux forces et à l'expertise complémentaires, et nous les aiderons à transformer des idées fondées sur des données en influence et en action dans le monde réel. »

Linda-Eling Lee nommée à la tête du MSCI Sustainability Institute

Linda-Eling Lee a été nommée directrice fondatrice et responsable du MSCI Sustainability Institute. Linda a plus récemment dirigé la recherche mondiale sur l'ESG et le climat chez MSCI, où elle a composé une équipe d'analystes de premier plan dédiée à la compréhension des moteurs à long terme de la valeur durable et du risque d'investissement. Pionnière du secteur et leader d'opinion reconnu dans les domaines de l'ESG et du développement durable, elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus influentes du monde de la finance aux États-Unis1.

« Nous éprouvons un enthousiasme inouï à l'idée de travailler avec des investisseurs, des universitaires, des décideurs, des ONG et des entreprises de tous les secteurs, en tirant parti de l'expérience de MSCI dans l'élaboration de nouveaux moyens de mesurer la valeur financière et non financière », a indiqué Linda-Eling Lee, directrice fondatrice et responsable du MSCI Sustainability Institute. « Ensemble, nous allons approfondir nos connaissances sur la façon dont les marchés de capitaux peuvent contribuer à la création de valeur durable. »

Hiromichi Mizuno, ayantrécemment rejoint MSCI en tant que conseiller spécial du président-directeur général, conseillera le MSCI Sustainability Institute à ce titre. Il contribuera à la constitution du groupe consultatif de l'Institut, qui comprendra des investisseurs de premier plan, des universitaires et d'autres leaders d'opinion.

Vous trouverez de plus amples informations sur le MSCI Sustainability Institute sur son site Web suivant : msci-institute.com.

