J.D. Power élargit son portefeuille de données et d'analyses automobiles en Europe et en Australie grâce à l'acquisition d'Autovista Group





J.D. Power, leader mondial de l'analyse de données, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition d'Autovista Group, un fournisseur paneuropéen et australien de premier plan de données, d'analyses et d'informations sur l'industrie automobile. Cette acquisition s'ajoute aux points forts de J.D. Power en matière d'évaluation des véhicules et de données et d'analyses détaillées sur les spécifications des véhicules, tout en élargissant sa présence sur les marchés automobiles européen et australien.

L'accord crée une forte valeur ajoutée pour les clients des deux entreprises en réunissant les informations complètes sur le marché européen et australien d'Autovista Group avec les analyses prédictives, les évaluations et les données sur l'expérience des clients de J.D. Power, qui sont à la pointe du marché. Ces offres très complémentaires donneront aux fabricants d'équipements d'origine (OEM), aux concessionnaires, aux assureurs et aux sociétés de financement une vision véritablement globale des tendances critiques qui influencent le secteur, ainsi que les outils dont ils ont besoin pour prévoir avec précision les risques, capitaliser sur les tendances naissantes et aligner la stratégie de vente sur la dynamique du marché en temps réel.

« Les évaluations précises et les spécifications détaillées des véhicules sont la base centrale de toute stratégie fondée sur les données dans l'industrie automobile - de l'optimisation de la production de véhicules au calcul des valeurs résiduelles en passant par toutes sortes de modèles d'évaluation et de réparation des risques liés à l'assurance et à la finance, et les actifs combinés de J.D. Power et d'Autovista Group créeront des solutions d'évaluation et de prévision véritablement complètes et globales », a déclaré Dave Habiger, PDG de J.D. Power. « En outre, comme les consommateurs américains adoptent de plus en plus le modèle européen de configuration et de commande d'un véhicule personnalisé, plutôt que de choisir ce que le concessionnaire a sur le terrain, les données et analyses détaillées et spécifiques aux véhicules d'Autovista fourniront aux équipementiers les informations essentielles dont ils ont besoin pour s'adapter à ce changement de comportement des consommateurs. Nous sommes ravis que l'équipe d'Autovista rejoigne J.D. Power et nous nous réjouissons des futures opportunités de croissance que nous poursuivrons ensemble ».

Grâce à ses cinq marques principales - Autovista, Eurotax, Glass's, Schwacke et Rødboka - Autovista Group normalise et catégorise des centaines d'attributs techniques pour pratiquement tous les véhicules produits sur les marchés européen et australien, offrant aux clients une vue à 360 degrés de données détaillées sur les véhicules, à utiliser pour les évaluations, les prévisions et les estimations de réparations. En outre, les parties prenantes de l'industrie automobile font confiance à ses solutions analytiques robustes et à son équipe d'analystes expérimentés pour obtenir des informations détaillées et des références sur la valeur des véhicules et les coûts de propriété, de réparation et de remplacement.

« L'industrie automobile mondiale subit une transformation historique dans laquelle un éventail toujours plus large de modèles et de types de carburant, les fluctuations volatiles de la valeur des voitures d'occasion et les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement rendent plus difficile que jamais la projection de la valeur future et la compréhension du coût total de possession », a déclaré Lindsey Roberts, PDG d'Autovista. « En associant nos ensembles de données de pointe axés sur l'Europe et l'Australie aux solides données, analyses et informations sur les marchés nord-américain et asiatique de J.D. Power, nous créons la solution véritablement mondiale dont le secteur a besoin pour gérer cette période de changements radicaux ».

« L'ajout d'Autovista Group élargit notre présence mondiale, ce qui nous permet de servir nos clients sur les principaux marchés mondiaux, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie / l'Australie », a déclaré Pete Cimmet, Directeur de la stratégie chez J.D. Power. « Nous attendons avec impatience de nous associer à l'équipe d'Autovista pour lancer de nouveaux produits innovants et réaliser des acquisitions stratégiques en Europe et en Australie ».

Les dirigeants d'Autovista Group et ses 700 employés resteront dans l'entreprise et deviendront la plateforme de données et d'analyses automobiles de J.D. Power pour l'Europe et l'Australie. Lindsey Roberts continuera à diriger l'équipe en tant que président de J.D. Power Europe, sous la responsabilité du PDG Dave Habiger.

Autovista Group est actuellement détenu par Hayfin Capital Management, l'une des principales sociétés européennes de gestion d'actifs alternatifs.

« Cela m'a fait vraiment plaisir de travailler avec Lindsey Roberts, PDG, et toute l'équipe d'Autovista », a déclaré Carlos Pla, Gestionnaire de portefeuille chez Hayfin. « Ensemble, nous avons réussi à développer l'entreprise et à mettre en oeuvre la stratégie visant à devenir un acteur purement numérique et à mieux servir l'écosystème automobile de plus en plus numérique. Nous sommes impatients d'assister à la poursuite du succès de l'entreprise dans le cadre de J.D. Power ».

L'acquisition d'Autovista Group devrait être finalisée avant la fin de l'année 2023 et est soumise aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à l'examen et à l'approbation des autorités réglementaires.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif et Kirkland & Ellis a agi en tant que conseiller juridique de J.D. Power. TD Cowen a agi en tant que conseiller financier exclusif et Macfarlanes, Cravath, Swaine & Moore et Mishcon de Reya ont agi en tant que conseillers juridiques pour Autovista Group et Hayfin.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial dans le domaine de la connaissance des consommateurs, des services de conseil, des données et de l'analyse. Pionnier dans l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans des informations sectorielles incisives sur les interactions des clients avec les marques et les produits. Les plus grandes entreprises du monde, dans les principaux secteurs d'activité, s'appuient sur J.D. Power pour orienter leurs stratégies de contact avec la clientèle.

J.D. a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les offres commerciales de la société, rendez-vous sur JDPower.com/business. L'outil d'achat automobile de J.D. Power est disponible sur JDPower.com.

À propos de Hayfin Capital Management

Fondée en 2009, Hayfin Capital Management (« Hayfin ») est une société de gestion d'actifs alternatifs de premier plan avec environ 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Hayfin s'efforce d'offrir à ses investisseurs des rendements attrayants ajustés au risque dans le cadre de ses activités de dette privée, de crédit liquide et de solutions de capital-investissement.

Hayfin dispose d'une équipe internationale diversifiée de plus de 200 professionnels expérimentés du secteur, avec des bureaux dans le monde entier, dont le siège à Londres et des bureaux à Francfort, Munich, Madrid, Milan, Paris, Luxembourg, Stockholm, New York, San Diego, Singapour et Tokyo.

Rendez-vous sur hayfin.com pour plus de détails.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 14:05

