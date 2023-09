M-Brain s'appelle désormais Valona dans le cadre d'un rebranding mondial





M-Brain, pionnier mondial des solutions de veille concurrentielle et commerciale, va évoluer pour devenir Valona Intelligence. Cette puissante nouvelle identité tire parti des 20 ans d'expérience de l'entreprise, reflétant sa position de leader mondial dans l'espace de l'intelligence de marché et concurrentielle.

Valona propose une approche hybride de l'intelligence qui utilise l'IA pour fournir des informations pertinentes à partir de plus de 200 000 sources de contenu mondial axées sur les entreprises, y compris celles qui se trouvent derrière des murs payants. Grâce à la combinaison de sa technologie d'IA propriétaire et d'une équipe d'analystes et de stratèges clients à la barre, Valona dote les entreprises des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et percutantes.

« Sous cette nouvelle identité de Valona, nous élevons l'intelligence du marché et de la concurrence au-delà de l'IA générative », a indiqué Kimmo Havu, président-directeur général chez Valona. « En intégrant l'IA avec un contenu authentique et fiable, parallèlement à l'analyse humaine, nous comblons le fossé entre les données brutes et les informations exploitables qui alimentent les décisions commerciales. »

Ce mélange distinctif permet aux clients de Valona de bénéficier d'un avantage concurrentiel mesurable tout en améliorant leur capacité à identifier rapidement les tendances du marché.

« À la différence de nombreux concurrents du marché qui sont de purs fournisseurs de technologie, nous veillons à ce que nos clients bénéficient d'un soutien exhaustif », a indiqué M. Havu. « Notre ensemble d'outils, qui s'appuie sur l'expertise de notre équipe, permet d'opérationnaliser les connaissances afin de cibler stratégiquement les besoins des entreprises, ce qui permet à nos clients de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. »

« Notre engagement vis-à-vis de nos clients va au-delà de la facilitation de meilleures décisions ; nous favorisons la croissance des revenus. Après tout, qu'y a-t-il de plus important que de gagner plus de clients ? » a indiqué M. Havu.

Valona ne cesse d'investir dans sa vision visant à rendre chaque décision d'affaires axée sur les insights à tous les niveaux d'une organisation. L'introduction d'un assistant de recherche IA unique sur la plateforme est une preuve supplémentaire de l'engagement de Valona à maintenir son statut d'avant-garde. Cette nouvelle fonctionnalité, qui sera lancée plus tard cette année, amplifiera la capacité des organisations à effectuer des analyses plus rapides et plus précises - ce n'est qu'un des points forts des investissements avant-gardistes réalisés sous l'identité rebaptisée de l'entreprise.

Le rebranding met en évidence le statut de Valona en tant que leader du marché, une reconnaissance soutenue par le rapport The Forrester WaveTM : Market and Competitive Intelligence Platforms, Q2 2023 (Plateformes de veille concurrentielle et de marché, T2 2023). Avec une expérience exceptionnelle et une plateforme taillée pour l'avenir, Valona est prête à redéfinir l'intelligence économique et concurrentielle.

À propos de Valona

Valona Intelligence (anciennement connu sous le nom de M-Brain) est le leader reconnu de la veille concurrentielle et de l'intelligence économique depuis 1999. Grâce à la combinaison de la puissance de l'IA générative et de l'expertise des analystes, Valona fournit aux entreprises les informations les plus cruciales et leur permet de prendre des décisions basées sur la connaissance. Valona envoie plus de 200 000 alertes d'actualité servant plus de 350 000 consommateurs professionnels chaque jour, avec des aperçus provenant de centaines de milliers de sources fiables spécifiques à l'industrie à l'échelle mondiale dans plus de 100 langues. Toutes ces informations sont traduites en résumés clairs en anglais et présentées dans des formats clairs et faciles à partager.

Avec une équipe mondiale répartie dans 9 bureaux en Amérique, en Europe et en Asie, Valona fournit aux entreprises du Fortune 500 une vision prospective qui leur permet de façonner l'avenir et d'obtenir une réelle croissance de leurs activités. Des entreprises telles que Goodyear Inspire Brands, Bosch, Philips et Cintas ont fait confiance à M-Brain en tant que fournisseur de solutions, de services et de contenus d'intelligence économique. Valona est reconnu par Forrester en 2023 comme la première plateforme mondiale de veille concurrentielle et de marché. Pour en savoir plus, consultez le site :www.valonaintelligence.com.

