Hailo opte pour l'ISP et l'IP vidéo de VeriSilicon pour ses processeurs AI Vision permettant d'équiper des caméras de surveillance intelligentes





VeriSilicon (688521.SH) annonce aujourd'hui que son processeur de signal d'image (ISP) IP ISP8000L-FS et son unité de traitement vidéo (VPU) IP VC8000E ont été adoptés par Hailo, un fabricant de puces axé sur l'IA en Israël, pour renforcer sa gamme de processeurs de vision IA haute performance, Hailo-15TM. Ces IP sélectionnées permettront une mise en oeuvre très efficace des solutions innovantes de Hailo en matière d'IA dans une large gamme d'applications, avec des délais de mise sur le marché et des coûts d'ingénierie réduits.

Destinée aux applications avancées et performantes basées sur des caméras avec des mécanismes de sécurité matérielle dédiés, l'IP ISP8000L-FS de VeriSilicon a été certifiée par les normes de sécurité fonctionnelle IEC 61508 et ISO 26262, ce qui est idéal pour les applications industrielles et automobiles critiques en matière de sécurité. Il permet un traitement vidéo fiable et de haute qualité d'une seule caméra 4K@60fps ou de deux caméras 4K@30fps, prenant en charge le traitement HDR (High Dynamic Range) et les technologies de réduction du bruit 2D/3D.

Le module de traitement de l'encodeur vidéo VC8000E permet un stockage compact de plusieurs flux vidéo pour une lecture ultérieure et l'apprentissage automatique. Les formats vidéo et la profondeur de bits de couleur qu'elle permet de sélectionner, associés aux paramètres d'encodage contrôlés par les consommateurs, permettent d'obtenir l'encodage vidéo le plus optimal adapté à divers scénarios.

Ori Katz, Directeur des produits de processeur de vision, Hailo indique : « En intégrant l'IP ISP de VeriSilicon à l'IP d'encodeur vidéo à haut rendement, nos processeurs de vision AI sont en mesure d'ouvrir la voie pour rendre les applications de surveillance et industrielles plus intelligentes, plus sûres, plus fiables et plus précises. »

Wei-Jin Dai, Vice-président directeur et Directeur général de la division IP chez VeriSilicon, indique : « Le marché que représente la surveillance est férocement concurrentiel, exigeant une haute efficacité avec des caractéristiques spécifiques. Les solutions IP puissantes et flexibles de VeriSilicon ont été conçues pour relever efficacement les défis tels que la faible latence, la consommation d'énergie et la minimisation de la DDR. Nous sommes honorés de travailler avec Hailo pour renforcer le marché en forte croissance des caméras de surveillance IA et d'autres domaines industriels dans le cadre d'un partenariat à long terme. »

À propos de Hailo

Hailo, un fabricant de puces axé sur l'IA, développe des processeurs d'IA spécialisés qui permettent d'obtenir des performances de classe data center sur des appareils de périphérie. Les processeurs de Hailo sont le fruit d'une refonte de l'architecture informatique traditionnelle, permettant aux appareils intelligents d'effectuer des tâches sophistiquées d'apprentissage en profondeur telles que la détection et la segmentation d'objets en temps réel, avec une consommation d'énergie, une taille et un coût minimaux. Les processeurs sont conçus pour s'intégrer dans une multitude de machines et d'appareils intelligents, ayant un impact sur divers secteurs, notamment l'automobile, la sécurité, l'industrie 4.0 et la vente au détail. Pour plus d'informations, , rendez-vous sur :https://hailo.ai.

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s'engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur :www.verisilicon.com

12 septembre 2023 à 13:30

