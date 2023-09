MONDOU À MASCOUCHE : MONTONI DÉVELOPPE LE NOUVEAU CENTRE D'ENTREPOSAGE ET DE DISTRIBUTION DU FLEURON QUÉBÉCOIS - Un investissement de plus de 90 M$





MASCOUCHE, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Groupe Montoni et Groupe Legault sont fiers de lancer la construction d'un tout nouveau centre d'entreposage et de distribution automatisé à la fine pointe de la technologie au CentrOparc de Mascouche, un projet d'une valeur de plus de 90 M$. Le bâtiment, détenu à parts égales par les deux partenaires et réalisé par le Groupe Montoni, occupera près de 400 000 pi2 - l'équivalent de près de 7 terrains de football.

Réalisé selon les meilleures pratiques en matière de développement durable, le futur centre d'entreposage et de distribution de Mondou s'inscrit dans la réalisation de la dernière phase de ce quartier d'affaires novateur, et sera en opération en 2025.

Le bâtiment, dessiné par la firme NEUF architect(e)s, vise à répondre aux critères stricts et rigoureux de la certification LEED Argent et à remplir deux fonctions principales :

Espaces à bureaux sur 2 étages; Développés et axés sur l'accessibilité, la santé et l'amélioration des espaces de vie des employés; Dotés d'un parc à chiens - en droite ligne avec la mission de Groupe Legault de placer le bien-être animal au coeur de ses actions;

Centre d'entreposage et de distribution à la fine pointe de la technologie.

« MONTONI est heureux de contribuer au succès d'une entreprise de chez nous, en plus de participer activement au développement économique de la région de Lanaudière avec la complétion du CentrOparc de Mascouche. C'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi à créer un écosystème dynamique qui a participé à la création de plus de 700 emplois locaux avec l'implantation de St-Hubert, Desjardins, EEGT, Buanderie Blanchelle, Jacmar, EMJ, Ménagez-vous, Bicycles Quilicot et maintenant Mondou », a déclaré le président du Groupe Montoni, Dario Montoni.

« En mon nom et celui du conseil municipal, je tiens à saluer cet investissement majeur qui est réalisé dans le CentrOparc par MONTONI et le Groupe Legault. Nous sommes fiers d'accueillir chez nous l'entreprise Mondou, un fleuron québécois qui a fait le choix de poursuivre sa croissance sur notre territoire. À terme, ce nouveau projet représentera un investissement record pour la Ville de Mascouche, en plus de venir compléter la troisième et dernière phase de notre parc d'affaires. En créant plus de cent emplois, cet investissement permettra également de générer de nouveaux revenus municipaux qui seront profitables à l'ensemble de la collectivité », se réjouit le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Des installations novatrices pour le Groupe Legault

« Ce centre automatisé à la fine pointe de la technologie garantira le développement de notre capacité de distribution pour les prochaines décennies. Grâce à des systèmes automatisés qui assurent une infrastructure opérationnelle solide, nous serons en mesure de concrétiser nos ambitions tout en améliorant le bien-être de nos employés et leur environnement de travail, afin qu'il soit optimal tant pour l'approvisionnement de nos magasins Mondou que pour satisfaire nos clients qui préfèrent les achats en ligne », s'est réjouie Marie-France Legault, copropriétaire et directrice, Affaires corporatives de Groupe Legault.

Symbole de l'engagement de Groupe Legault envers l'innovation, l'efficacité et l'excellence opérationnelle depuis près de 105 ans, le futur centre de distribution sera bien plus qu'un simple bâtiment. Grâce à une combinaison soigneusement orchestrée de technologies de pointe, de systèmes automatisés de traitement des commandes et de gestion intelligente des stocks, le Groupe Legault sera en mesure de répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins de ses clients.

Le centre apportera davantage de variété et une plus grande disponibilité de produits pour l'ensemble de la clientèle de Mondou en succursale ou en ligne. De plus, les nouvelles installations soutiendront la croissance de l'entreprise d'Anjou et de ses marques exclusives distribuées dans l'ensemble de son réseau pancanadien.

Ce nouveau centre de distribution contribuera à améliorer le bien-être des employés grâce à un environnement de travail plus optimal et sécuritaire. L'automatisation permettra d'accroître la productivité et l'efficacité tout en maintenant l'ensemble des emplois anciennement localisés au centre de distribution actuel d'Anjou.

À propos de Groupe Legault

Groupe Legault est une entreprise familiale québécoise de 4e génération intégrée verticalement spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de nourriture et de gâteries pour animaux de compagnie. Son portfolio de marques comprend Mondou et Ren's Pets, deux des plus grandes chaînes de magasins de nourriture et d'accessoires pour animaux au Canada ainsi que plusieurs marques propriétaire.

Pour de plus amples informations, consultez le www.legaultgroup.com.

À propos du Groupe Montoni

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500?projets représentant plus de?20?millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30?centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20?ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière.

Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondée sur une expertise de pointe. Le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 4,2?millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi2 additionnels pour ses projets actuels. La complétion de près de 2 millions de pi2 de construction à carbone zéro est également en cours. Parmi les dernières réalisations du développeur figure l'Écoparc de Saint-Bruno, un campus industriel nouvelle génération de plus de 450 M$ visant une double certification : LEED v4 Or et BCZ (Normes du bâtiment à carbone zéro). Le complexe sera stratégiquement situé près de l'A30 et de la route 116, deux axes routiers névralgiques de la chaîne logistique en Amérique du Nord.

Pour de plus amples informations, consultez le www.groupemontoni.com.

