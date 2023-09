Le volume mensuel des transactions d'Exness atteint un montant record de 4 500 milliards de dollars





LIMASSOL, Chypre, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs Exness a battu des records en déclarant un volume de transactions mensuelles de 4 521 milliards de dollars et 625 626 clients actifs au mois d'août.

Ces résultats font suite aux records de juillet avec un volume de transactions de 3 910 milliards de dollars et 571 380 clients actifs. Les résultats d'août montrent une hausse de 36 % du volume mensuel de transactions par rapport à juillet et une augmentation de 9,49 % des clients actifs.

Il convient de noter que c'est la première fois qu'un courtier de CFD dépasse la barre des 4 000 milliards de dollars.

Exness n'a cessé de battre des records de volume de transactions depuis plus de deux ans, étant le premier courtier de CFD de détail à franchir les seuils des 1 000 milliards de dollars, des 2 000 milliards de dollars et des 3 000 milliards de dollars, avant ce nouveau record de l'industrie. L'entreprise attribue son succès continu à son expansion mondiale et à la confiance qu'elle inspire à ses clients dans le monde entier, comme en témoigne l'augmentation continue du nombre de clients actifs.

Damian Bunce, directeur commercial d'Exness, a déclaré : « Ce fut un mois exceptionnel pour nous avec des records de croissance provenant de la quasi-totalité de nos régions, marchés nouveaux et établis confondus. C'est un signe certain d'une croissance accrue dans toute l'industrie. La croissance de notre volume d'actifs est en grande partie attribuable aux matières premières, qui suivent les thèmes macroéconomiques en cours sur les marchés mondiaux. Nous avons enregistré des volumes records à la fois dans les énergies et les métaux précieux, mais aussi, pour la première fois, des volumes records en devises mineures. Nos volumes de cryptomonnaies étaient sains, mais n'ont battu aucun record, les actions et les indices suivant des tendances régulières. »

À propos d'Exness :

Exness est un courtier multi-actifs mondial qui utilise une combinaison unique de technologie et d'éthique pour créer un marché favorable aux traders et relever le niveau de référence de l'industrie. L'éthique et la vision d'Exness s'articulent autour du concept d'offrir à ses clients une expérience de trading fluide, en donnant vie aux marchés financiers de la manière dont ils devraient être expérimentés. L'identité et l'engagement d'Exness envers les deux mondes de la technologie et de l'éthique, ainsi que sa fidèle clientèle qui compte plus de 600 000 traders actifs sont des moteurs clés de la marque mondiale. Aujourd'hui, Exness enregistre un volume de transactions mensuel de plus de 4 500 milliards de dollars et a mis l'accent sur une expansion stratégique dans de nouvelles régions du monde.

12 septembre 2023

