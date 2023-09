Le Secrétaire général nomme M. Dennis Zulu, originaire de Zambie, en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies en Jamaïque





NEW YORK, 11 September 2023 / PRN Africa / -- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres, a nommé M. Dennis Zulu, originaire de Zambie, en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies en Jamaïque, avec l'approbation du gouvernement hôte. M. Zulu sera également responsable de la coordination du travail des Nations Unies aux Bahamas, aux Bermudes, aux Îles Turques-et-Caïques et aux Îles Caïmanes.

M. Zulu a plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs du développement international, du privé et du milieu universitaire. Précédemment à son poste de Coordonnateur résident, il a été Directeur de l'équipe et du bureau sur le travail décent de l'Organisation internationale du Travail (OIT) pour les Caraïbes. Il y a dirigé les efforts visant à fournir un soutien programmatique ainsi que des orientations aux membres de l'OIT pour identifier et répondre aux priorités en matière de travail décent de leur pays.

Il a également dirigé la formulation, la mise en oeuvre, le suivi, l'évaluation et la communication des programmes de travail substantiels de l'équipe du travail décent. Ses efforts ont contribué au développement de politiques promouvant la dimension du programme pour un travail décent auprès des décideurs politiques sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que d'autres parties prenantes.

M. Zulu a également été Coordonnateur résident par intérim des Nations Unies pour la Trinité-et-Tobago, pour le Suriname, Aruba et Curaçao de mars 2022 à juin 2023. Il a également été Directeur de l'OIT pour l'Afrique de l'Ouest anglophone et représentant auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), basé au Nigéria de 2015 à 2019.

M. Dennis Zulu est titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université de Mzumbe en Tanzanie, d'un diplôme de troisième cycle de l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud et d'une licence ès arts de l'Université de Zambie.

