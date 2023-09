Armes à sous-munitions : des experts appellent à une interdiction mondiale





NEW YORK, 08 September 2023 / PRN Africa / -- Le rapport CMC 2023 indique que 1.172 personnes ont été tuées ou blessées en 2022, ce qui est le chiffre le plus élevé depuis le début des rapports réguliers en 2010.

S'adressant aux journalistes à Genève, Mary Wareham, Directrice de la Division armes de Human Rights Watch, a souligné que 95% des victimes recensées étaient des civils.

« Il est inadmissible que des civils continuent de mourir et d'être blessés par des bombes à sous-munitions 15 ans après l'interdiction de ces armes », a-t-elle déclaré.

Les bombes à fragmentation sont des armes conçues pour être dispersées sur de vastes zones et contenant plusieurs centaines de « mini-bombes » appelées sous-munitions. Comme elles ne font aucune distinction entre les civils, les biens civils et les cibles militaires, les bombes à sous-munitions violent les règles du droit international humanitaire.

Les étapes de la convention

Le traité interdisant ces armes a été approuvé pour la première fois en mai 2008 et est entré en vigueur le 1er août 2010. La Convention interdit l'utilisation, le stockage, la production et le transfert d'armes à sous-munitions, principalement en raison des dommages aveugles qu'elles causent aux civils.

Le soutien mondial à la convention est en « bonne position », a noté Mary Wareham, puisque 112 pays sont désormais liés par ses dispositions et que 12 autres sont signataires.

Les auteurs du rapport notent d'autres développements positifs, notamment l'adhésion du Soudan du Sud à la convention le 3 août, tandis que le Nigéria l'a ratifiée le 28 février.

Depuis l'adoption de la convention en 2008, il n'y a pas eu de rapports confirmés ou d'allégations de nouvelle utilisation, de production ou de transfert d'armes à sous-munitions par un État partie au traité international.

Mme Wareham a souligné que le plus grand obstacle à l'éradication « est constitué par les gouvernements qui ne veulent pas adhérer à cette convention et qui sapent ses principes en utilisant et en transférant ces armes ».

Elle a également souligné les efforts de la société civile pour empêcher le transfert des stocks d'armes à sous-munitions des États-Unis vers l'Ukraine.

« Nous avons été consternés par cette décision et nous l'avons combattue en coulisses pendant l'année qui l'a précédée », a déclaré Mme Wareham. « Les armes à sous-munitions ont été transférées maintenant... Il ne peut y avoir d'utilisation responsable des armes à sous-munitions ».

Faits et chiffres

Selon le rapport des Nations Unies, 987 personnes ont été tuées ou blessées directement lors d'attaques à la bombe à sous-munitions en 2022. En comparaison, l'année précédente, aucune victime n'avait été attribuée à des attaques d'armes à sous-munitions, où que ce soit dans le monde.

La grande majorité de ces victimes se trouve en Ukraine, où au moins 890 personnes, principalement des civils, ont été tuées ou blessées lors d'attaques. Le rapport souligne que la Russie a utilisé à plusieurs reprises des armes à sous-munitions en Ukraine depuis l'invasion de février 2022 et que l'Ukraine elle-même a également utilisé ces armes, bien que dans une moindre mesure.

En outre, il a été constaté que les forces gouvernementales en Syrie et au Myanmar ont utilisé des armes à sous-munitions en 2022. C'est la première année que l'utilisation de ces armes meurtrières a été signalée au Myanmar. Aucun de ces pays n'a signé ou ratifié le traité de 2008 interdisant les armes à sous-munitions.

Impacts à long terme

Les armes à sous-munitions présentent de graves risques à long terme pour les communautés. Selon les rapports, jusqu'à 40% d'entre elles n'explosent pas à l'impact, ce qui permet des détonations intermittentes pendant des décennies.

Les auteurs du rapport ont mis en garde contre les dangers liés à la fin de la guerre et au retour à la « normale » des communautés, qui déclenchent souvent des restes d'armes non explosées.

Selon Paul Holtom, responsable du programme sur les armes conventionnelles et les munitions à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, au moins 185 personnes ont été tuées ou blessées par des restes d'armes à sous-munitions en Ukraine, en Syrie, au Myanmar, en Azerbaïdjan, en Iraq, au Laos, au Liban et au Yémen en 2022.

Dévastateurs pour les enfants

Loren Persi, rédacteur du rapport, a déclaré que « ces armes résiduelles sont particulièrement dévastatrices pour les enfants », qui représentaient 71% des victimes de ces armes en 2022.

Les jeunes sont souvent attirés par ces armes qui atterrissent souvent « dans des zones où les enfants jouent ou travaillent en sortant les animaux des champs », a dit M. Persi, qui a souligné l'importance de l'éducation et de la sensibilisation aux dangers de ces munitions.

Les auteurs du rapport ont également insisté sur le fait que les gouvernements devraient s'unir pour condamner toute utilisation d'armes à sous-munitions et adhérer à l'interdiction mondiale de ces armes.

À ce jour, « 124 pays parviennent à vivre sans armes à sous-munitions dans leurs arsenaux, sans les utiliser, et ils ont recours à d'autres armes, moyens et méthodes de combat », a déclaré Mme Wareham.

L'Observatoire des armes à sous-munitions est un groupe de la société civile dont l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) est partenaire. Il s'agit du régime de surveillance officiel du traité d'interdiction des mines et de la convention sur les armes à sous-munitions.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

12 septembre 2023 à 10:36

Communiqué envoyé le