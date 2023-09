Soudan : le HCR a besoin d'un milliard de dollars pour aider les personnes fuyant le conflit





NEW YORK, 08 September 2023 / PRN Africa / -- Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 64 organisations humanitaires et organisations nationales de la société civile ont ainsi lancé ce lundi un appel d'un milliard de dollars pour fournir une aide et une protection essentielles à plus de 1,8 million de personnes qui devraient arriver dans cinq pays voisins d'ici la fin de l'année 2023, fuyant le conflit en cours au Soudan.

Il s'agit d'une multiplication par deux du montant initialement estimé en mai pour répondre à la crise, alors que les déplacements et les besoins continuent de s'accroître. Plus d'un million de réfugiés, de rapatriés et de ressortissants de pays tiers ont déjà fui le pays.

Des taux élevés de malnutrition

« La crise a déclenché une demande urgente d'aide humanitaire, car les personnes arrivant dans des zones frontalières isolées se trouvent dans des circonstances désespérées en raison de services inadéquats, d'infrastructures médiocres et d'un accès limité », a déclaré dans un communiqué, Mamadou Dian Balde, Directeur du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs, et Coordonnateur régional des réfugiés pour la situation au Soudan.

Les besoins essentiels sont l'eau, la nourriture, les abris, les services de santé, l'aide en espèces, les articles de première nécessité et les services de protection.

En particulier, la situation sanitaire désastreuse des nouveaux arrivants est de plus en plus préoccupante et nécessite une attention urgente. Des taux élevés de malnutrition, des épidémies de maladies telles que le choléra et la rougeole, et les décès qui en découlent sont observés dans plusieurs pays d'accueil.

« Il est extrêmement pénible de recevoir des rapports faisant état d'enfants mourant de maladies qui auraient pu être évitées si les partenaires avaient disposé de ressources suffisantes », a ajouté M. Balde, relevant que « l'action ne peut plus être retardée ».

Moins de 20% des besoins financiers accrus reçus

Les pays qui accueillent les personnes fuyant le Soudan - la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan du Sud - hébergeaient déjà des centaines de milliers de personnes déplacées avant même cette crise.

« Les pays de la région sont confrontés à des défis majeurs et continuent pourtant à faire preuve d'une générosité remarquable, mais nous ne pouvons pas considérer leur hospitalité comme acquise », a fait remarquer M. Balde, exhortant la communauté internationale à « s'attaquer au sous-financement persistant des opérations humanitaires ».

Le plan régional d'intervention d'urgence pour les réfugiés au Soudan 2023 a été lancé en mai 2023, révisé en juin 2023 et à nouveau en août 2023, reflétant les augmentations dramatiques et continues des déplacements externes du Soudan et la crise humanitaire qui en découle.

Alors que les besoins ont augmenté de manière exponentielle, les ressources des donateurs n'ont pas suivi. Actuellement, seuls 19% des besoins accrus ont été reçus.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

12 septembre 2023 à 10:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :