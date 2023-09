« Le monde laisse tomber les femmes et les filles », selon un nouveau rapport de l'ONU





NEW YORK, 08 September 2023 / PRN Africa / -- L'édition?2023 de l'étude «?Progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable?: Gros plan sur l'égalité des sexes?», réalisée par ONU Femmes et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, dresse un tableau inquiétant à mi-parcours du Programme de développement durable à l'horizon?2030.

Au rythme actuel des progrès, la prochaine génération de femmes consacrera encore en moyenne 2,3?heures de plus par jour aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés que les hommes

Plus de 340 millions de femmes et de filles, soit environ 8?% de la population féminine mondiale, vivront dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, et près d'une sur quatre connaîtra une insécurité alimentaire modérée ou grave, si les tendances actuelles se poursuivent, prévient l'étude.

Les disparités de genre liées aux postes de pouvoir et de direction restent bien ancrées, signale ONU Femmes. Au rythme actuel des progrès, la prochaine génération de femmes consacrera encore en moyenne 2,3?heures de plus par jour aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés que les hommes.

Cette publication annuelle fournit une analyse globale de la situation actuelle de l'égalité des sexes pour les 17 Objectifs de développement durable (ODD) et met en évidence les tendances dominantes, les lacunes et les revers récents sur la voie de l'atteinte de l'égalité des sexes d'ici 2030.

Le genre et le changement climatique

Pour la première fois, le rapport de cette année comprend des données ventilées par sexe sur les liens entre le genre et le changement climatique.

Dans le pire des scénarios climatiques, d'ici le milieu du siècle, le changement climatique pourrait plonger 158,3?millions de femmes et de filles supplémentaires dans la pauvreté, soit 16?millions de plus que le nombre total d'hommes et de garçons pauvres.

Pour Sarah Hendriks, la Directrice exécutive adjointe par intérim d'ONU Femmes, « le rapport de cette année est un « appel retentissant à l'action », à mi-parcours des ODD.

« Nous devons agir collectivement et intentionnellement dès maintenant pour rectifier le tir afin de bâtir un monde dans lequel toutes les femmes et les filles bénéficieront de l'égalité des chances, des droits et de la représentation », a exhorté Mme Hendricks.

Selon la numéro deux d'ONU Femmes, « un engagement sans faille, des solutions innovantes et une collaboration entre tous les secteurs et toutes les parties prenantes » sont nécessaires pour y parvenir.

Les femmes âgées plus pauvres et confrontées à plus de violence

Le rapport se concentre plus particulièrement sur les femmes âgées et révèle qu'elles sont confrontées à des taux de pauvreté et de violence plus élevés que les hommes âgés. Dans 28 des 116?pays pour lesquels des données sont disponibles, moins de la moitié des femmes âgées bénéficient d'une pension, et dans 12?pays, moins de 10?% ont accès à une pension.

Le rapport montre que le monde laisse tomber les femmes et les filles, avec seulement deux?indicateurs de l'objectif 5 «?proches de la cible?» et aucun indicateur de l'ODD?5 au niveau «?cible atteinte ou presque atteinte?», a regretté ONU Femmes.

Il souligne le besoin urgent d'efforts concrets pour accélérer les progrès vers l'égalité des sexes d'ici 2030, révélant que 360?milliards de dollars supplémentaires par an seront nécessaires pour atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le cadre des principaux objectifs mondiaux.

Le rapport comprend également des appels à une approche intégrée et globale, à une collaboration accrue entre les parties prenantes, à un financement continu et à des actions politiques pour lutter contre les disparités entre les sexes et autonomiser les femmes et les filles dans le monde entier, concluant que le fait de ne pas donner la priorité à l'égalité des sexes maintenant pourrait mettre en péril l'ensemble du Programme de développement durable à l'horizon?2030.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

12 septembre 2023 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :