Plus de 7 millions d'enfants réfugiés à travers le monde ne sont pas scolarisés, selon le HCR





NEW YORK, 08 September 2023 / PRN Africa / -- Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), ce sont les étudiants qui sont en majorité exclus de la scolarité. Et le taux de scolarisation des réfugiés varie considérablement en fonction des niveaux académiques dans les pays concernés.

Ces données provenant de plus de 70 pays d'accueil de réfugiés révèlent que 38% sont inscrits au niveau préscolaire, 65% au niveau primaire, 41% au niveau secondaire et seulement 6% au niveau de l'enseignement supérieur.

« Plus on avance dans les études, plus le nombre de réfugiés diminue, car les possibilités d'étudier dans le secondaire et le supérieur sont limitées », souligne Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, dans l'avant-propos du rapport.

Différence entre les taux de scolarisation des réfugiés et des non-réfugiés

Dans tous les pays, à l'exception des pays à faibles revenus, la différence entre les taux de scolarisation des réfugiés et des non-réfugiés est flagrante, les réfugiés étant beaucoup moins nombreux à fréquenter l'école, ce qui montre à quel point le manque d'accès limite les perspectives.

En outre, le rapport montre qu'à la fin de 2022, le nombre de réfugiés en âge d'être scolarisés a augmenté de près de 50% par rapport aux 10 millions de l'année précédente, principalement en raison de l'invasion de l'Ukraine. Environ 51% d'entre eux, soit plus de 7 millions d'enfants, ne sont pas scolarisés.

Avec 20% des réfugiés vivant dans les 46 pays les moins avancés du monde et plus des trois quarts d'entre eux vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, les coûts de l'éducation des enfants déracinés pèsent de manière disproportionnée sur les pays les plus pauvres.

« Il nous faut mettre en place des systèmes éducatifs totalement inclusifs qui donnent aux réfugiés le même accès et les mêmes droits qu'aux enfants des pays d'accueil », a ajouté Filippo Grandi.

Le facteur Ukraine

Dans une nouvelle note de politique éducative - L'éducation en suspens - le HCR a indiqué que seule la moitié environ des enfants réfugiés ukrainiens étaient inscrits dans les écoles des pays d'accueil, pour l'année scolaire 2022-2023.

Les facteurs contribuant aux faibles taux d'inscription comprennent les barrières administratives, juridiques et linguistiques, ainsi que le manque d'informations sur les options d'éducation disponibles.

Selon William Spindler, porte-parole du HCR, de nombreux parents hésitent à inscrire leurs enfants dans les pays d'accueil car ils espèrent rentrer rapidement en Ukraine ou "il y a une incertitude quant à une éventuelle réintégration dans le système éducatif ukrainien."

En outre, de nombreux pays d'asile manquent souvent d'espace physique ou d'enseignants pour accueillir davantage d'élèves, en particulier dans les États à faible revenu.

« Avec la guerre à grande échelle en cours en Ukraine, des efforts importants sont nécessaires pour éviter des dommages à long terme sur l'apprentissage, le potentiel et les perspectives des enfants », a déclaré M. Spindler.

« Si des mesures urgentes ne sont pas prises, des centaines de milliers d'enfants ukrainiens réfugiés continueront à ne pas avoir accès à l'éducation cette année ».

Le cas d'élèves réfugiés d'Afghanistan, d'Iraq et du Soudan du Sud

Dans ce combat pour l'éducation des enfants, des pays d'accueil, qui ont mis en oeuvre de telles politiques, ont besoin d'un soutien prévisible et pluriannuel de la part des institutions financières internationales et régionales, des États à hauts revenus et du secteur privé. « Nous ne pouvons pas attendre de ces pays aux ressources limitées qu'ils assument seuls ce défi », a insisté le chef du HCR.

Par ailleurs, le document met en lumière le cas d'élèves réfugiés d'Afghanistan, d'Iraq et du Soudan du Sud, qui ont su surmonter les obstacles, saisir des opportunités et faire preuve d'excellence. Il examine également plus en détail la situation en matière d'enseignement des réfugiés en âge scolaire sur le continent américain et en Ukraine.

Parmi les évolutions positives constatées au niveau mondial, on peut citer la quasi-parité entre les sexes parmi les élèves réfugiés en ce qui concerne l'accès à l'éducation dans les pays concernés (63% pour les garçons et 61% pour les filles au niveau primaire, et 36% pour les garçons et 35% pour les filles au niveau secondaire), bien que les données par pays révèlent que dans certains d'entre eux, il existe encore des écarts importants entre les sexes.

Les résultats des examens nationaux démontrent également que les élèves réfugiés excellent lorsqu'ils ont accès à une éducation de qualité.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

12 septembre 2023 à 10:05

Communiqué envoyé le