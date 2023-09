Séisme au Maroc : profondément attristée, l'ONU se tient à disposition pour soutenir les efforts de secours





NEW YORK, 10 September 2023 / PRN Africa / -- « Les Nations Unies sont à la disposition du gouvernement pour le soutenir dans ses efforts de secours aux populations », a affirmé António Guterres dans une déclaration publiée samedi matin par son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Selon les rapports, un puissant séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc à 22h11 dans la nuit du 8 septembre. L'épicentre se situe dans les montagnes du Haut Atlas, à 71 km au sud-ouest de Marrakech. La zone épicentrale n'est pas densément peuplée. Marrakech, qui compte 840.000 habitants, serait la ville la plus touchée.

Selon les médias, plusieurs maisons se sont effondrées et d'autres bâtiments ont subi des dommages structurels. A minuit, le nombre de morts s'élevait, selon les médias nationaux, à au moins 820. Ce chiffre est susceptible d'augmenter au cours de la journée.

Les expressions de solidarité se multiplient

Le chef de l'ONU a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple marocain en ces moments difficiles et adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Des propos dont a fait écho le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, dans un message sur X (anciennement Twitter) appelant la communauté internationale « à s'unir pour soutenir le Maroc en cette période de deuil ».

« Tout mon soutien au peuple marocain après ce terrible séisme qui a fait tant de victimes et de dégâts », a pour sa part déclaré dans un message sur X, la Directrice générale de l'UNESCO, ayant également une pensée pour les participants d'une conférence sur les géoparcs qui se tenait au même moment à Marrakech.

« Le Maroc pourra compter sur la solidarité de l'UNESCO », a ajouté Audrey Azoulay.

« Mes prières et mes pensées vont au peuple marocain », a fait valoir sur son compte X la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed.

Soundcloud

« On a ressenti une secousse très, très violente »

Dans une interview accordée à ONU Info, la Coordonnatrice résidente de l'ONU au Maroc a affirmé que moins de 24 heures après le tremblement de terre, la priorité demeure la recherche et le sauvetage de personnes dans la zone sinistrée.

« Le gouvernement du Maroc a déployé des moyens très importants pour se rendre sur place et porter assistance à la population et ici aux Nations Unies, nous sommes tout à fait prêts à les assister, dès qu'ils nous en feront la demande », a déclaré Nathalie Fustier.

Elle a indiqué que l'ONU pourrait « apporter des moyens supplémentaires dans la recherche et le sauvetage des populations, sans doute des moyens médicaux d'urgence, et puis toute la coordination du système humanitaire ».

Au moment de l'interview elle évoquait plus d'un millier de morts et des centaines de blessés.

« La vieille ville a été endommagée, certains bâtiments ont été endommagés et il y a des pertes en vies humaines également », a dit Mme Fustier, selon les informations qui lui ont été relayées depuis Marrakech.

« Je pense que tout le monde a été très effrayé. Moi-même, je me trouvais dans une zone à quelque 200 kilomètres, je ne sais pas exactement, de Marrakech, dans les montagnes, on a ressenti une secousse très, très violente et j'imagine que dans une zone urbaine, c'était sans doute terrifiant », a partagé la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

12 septembre 2023 à 09:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :