NEW YORK, 11 September 2023 / PRN Africa / -- Le Secrétaire général nomme M. Mohamed El Zarkani, originaire d'Égypte, en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies en Arabie saoudite

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres, a nommé M. Mohamed El Zarkani, originaire d'Égypte, en tant que Coordonnateur résident des Nations Unies en Arabie saoudite, avec l'approbation du gouvernement hôte.

M. El Zarkani a plus de 16 ans d'expérience dans le domaine du développement, notamment dans le domaine du développement économique local, de la réforme du marché du travail, de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'en ce qui concerne la gestion de la mobilité humaine et ses composantes organisationnelles et de sécurité.

Antérieurement à sa nomination au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies en Arabie saoudite, il a occupé le poste de Chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Royaume de Bahreïn, où il était responsable de l'assistance technique au Gouvernement concernant toutes les questions liées à la réforme du marché du travail, à la lutte contre la traite des personnes, ainsi qu'à l'environnement et aux changements climatiques liés à la migration, l'immigration et à la gestion des frontières, et au développement.

Il a également été Coordonnateur résident par intérim des Nations Unies au Royaume de Bahreïn de novembre 2020 à avril 2022. Il a, par ailleurs, supervisé les programmes de coopération technique de l'OIM avec la Commission des droits de l'homme du Royaume d'Arabie saoudite et le Ministère des ressources humaines et de l'émiratisation des Émirats arabes unis. Avant cela, M. El Zarkani a travaillé avec l'OIM en Égypte et au Koweït en tant que responsable des programmes de stabilisation communautaire et de développement humain, ainsi que de mobilité de la main-d'oeuvre, et avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Égypte en tant que Coordonnateur national d'un programme de développement économique local.

Avant de travailler dans le système des Nations Unies, il a collaboré avec Nahdet El Mahrousa, une organisation non gouvernementale égyptienne axée sur la promotion d'une culture de la recherche et du développement pour la jeunesse égyptienne.

Originaire d'Égypte, M. Mohamed El Zarkani est titulaire d'une licence en relations internationales de l'Université Webster aux Pays-Bas.

12 septembre 2023 à 11:02

