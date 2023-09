Lauréats de distinctions de la SRC de 2023





OTTAWA, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La SRC présente trente-neuf lauréats des distinctions de 2023.



Quinze éminents scientifiques, académiques et chercheurs canadiens ont été reconnus par la Société royale du Canada (SRC) pour leurs réalisations exceptionnelles dans l'avancement du savoir et de la compréhension du passé et du présent.

« J'ai pu m'entretenir avec chacun des lauréats des médailles et des distinctions remises par la Société royale du Canada et j'ai été fortement impressionné par leur contribution unique aux domaines des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences de la vie et des sciences plus généralement. Leurs contributions à l'avancement des connaissances sont tout simplement hors commun et auront un écho tant ici qu'à l'échelle internationale » a affirmé Alain-G. Gagnon, président de la SRC.

Pour en apprendre davantage sur les lauréats de distinctions 2023, veuillez cliquer ici.

La SRC a également décerné à un finissant de chacune des 24 facultés de droit au Canada le Prix Rosalie-Silberman-Abella, décerné annuellement à l'étudiant le plus susceptible d'exercer une influence positive sur l'équité et la justice sociale au Canada ou dans le monde après l'obtenion de son diplôme.

Les médailles et les distinctions de la SRC mettent à l'honneur les contributions exceptionnelles effectuées dans toutes les disciplines et par toutes les générations. Les lauréats de cette année seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera le vendredi 17 novembre 2023 dans le cadre de l'événement 2023 de la SRC, intitulé « Célébrons l'excellence et l'engagement ».

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, les lettres, les sciences sociales, et les sciences, ainsi que le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC reconnait l'excellence, conseille les gouvernements et la société en général et promeut une culture du savoir et de l'innovation au Canada en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.

12 septembre 2023 à 12:15

