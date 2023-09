Classement du FT Masters in Management 2023 : SJTU Antai se classe au 12e rang mondial et au 1er rang mondial en matière d'emploi





SHANGHAI, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 11 septembre 2023, le Financial Times a publié la liste des 100 meilleurs programmes de master en management (MiM) au monde. L'Antai College of Economics and Management (ACEM) de l'Université Jiao Tong de Shanghai (SJTU) se classe au 12e rang mondial et au 2e rang en Chine, où il a été classé parmi les 50 premiers pendant 15 années consécutives. Les sous-indicateurs sont remarquables : « Emploi sous trois mois » est le premier au monde ; « Services de carrière » est le deuxième (top 10 depuis 6 ans) ; « Augmentation de salaire en pourcentage » est le cinquième (top 10 depuis 7 ans) ; « Satisfaction générale » est le quatrième.

Le classement FT MiM se concentre sur l'évaluation du développement de carrière des diplômés, l'internationalisation de l'université, la force globale et la responsabilité sociale. En 2023, le système d'indice de classement a été ajusté en fonction des derniers développements des écoles de commerce mondiales. Le réseau d'anciens élèves de l'ACEM de la SJTU s'est classé pour la première fois au 9e rang mondial et au 1er rang du classement de l'empreinte carbone dans la partie continentale de la Chine.

Les diplômés restent en tête de la compétitivité mondiale en matière de développement de carrière, se classant au cinquième rang en termes d'augmentation de salaire et au quatorzième rang en termes de salaire pondéré. L'indice du réseau d'anciens élèves évalue l'effet de soutien du réseau d'anciens élèves en matière d'emploi, de création d'entreprise et de développement de carrière, et se classe au 9e rang. Au cours des trois dernières années, le classement des services de carrière est resté stable parmi les cinq premiers au monde. Les diplômés sont appréciés des employeurs tels que McKinsey, China Securities Regulatory Commission, Orient Securities, E-Fund, Alibaba, ByteDance, etc.

Le programme d'études est entièrement harmonisé avec les institutions internationales de premier ordre, basé sur les connaissances et la technologie de la théorie de la gestion et de la science des systèmes, des mathématiques, des applications informatiques, etc. et intégré aux dernières recherches dans les domaines connexes. Les cours sont dispensés par des professeurs chinois et internationaux de haut niveau. L'ACEM a également affiné les cours d'avant-garde en gestion et attaché de l'importance à la culture des capacités technologiques des étudiants, telles que le Big Data et l'apprentissage automatique profond.

Ces dernières années, l'ACEM a sondé la pratique chinoise, pris la recherche industrielle comme point de départ et saisi le contexte du développement économique de la Chine. L'ESG et la neutralisation du carbone sont devenus de plus en plus importants. L'ACEM a activement investi des éléments intellectuels dans ces initiatives. En termes de recherche scientifique et d'éducation, l'institut de recherche industrielle couvre huit domaines, y compris les nouvelles énergies, dans lesquels plus de 30 équipes sont actives dans les domaines clés de l'industrie nationale, et les équipes de professeurs ont investi dans la recherche correspondante et dispensé des cours liés à l'ESG. En 2021 et 2022, l'ACEM a réalisé un audit des émissions de gaz à effet de serre conformément aux normes internationales, publié un rapport sur les gaz à effet de serre et une action pour le climat, et s'est engagée à atteindre un niveau d'émissions nettes nulles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206696/KV_EN.jpg

12 septembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :