LE PRIX DÉCOUVERTE JEAN-MARC VALLÉE DE LA GUILDE MET LES PROJECTEURS SUR DES RÉALISATEURS EN DEVENIR





Les films en lice sont présentés dans le cadre des plus grands festivals du Canada

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs est fière d'annoncer les onze films en lice pour le Prix découverte Jean-Marc Vallée 2023 de la Guilde, soulignant certains des meilleurs réalisateurs et réalisatrices prometteurs à surveiller pendant la saison des festivals.

Ces films seront présentés au Festival international du film de Toronto (TIFF), au Festival du nouveau Cinéma (FNC), au Festival international du film de Vancouver (VIFF), au Festival international du film de Calgary (CIFF), à ImagineNATIVE, au Reelworld, au Festival international du film de l'Atlantique (AIFF) et au Festival international de films réalisés par des femmes de St. John's (SJIWFF), sans oublier d'autres films ayant été présentés à HotDocs. La liste de films est suivie d'une liste des festivals dans lesquels ils sont projetés, pour ceux qui ont annoncé tout ou partie de leur liste de films.

« Ces cinéastes audacieux et intrépides sont des voix naissantes extraordinaires dans le paysage du cinéma canadien », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « Ces films, qui racontent des histoires qui doivent être racontées, sont à ne pas manquer ».

L'année dernière, le Prix découverte a été redédié à Jean-Marc Vallée, réalisateur et membre de longue date de la Guilde. Le jury du Prix découverte est présidé par Danishka Esterhazy, ainsi que Trevor Mack, Titus Heckel, Heather Young, Geordie Sabbagh, Andrea Martinez Crowther, Ariel Nasr et Yasmin Mathurin.

Liste des films en lice pour le Prix découverte 2023

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Humanist Vampire Seeks Consenting Suicidal Person), Ariane Louis-Seize

Ariane Louis-Seize Soleils Atikamekw (Atikamekw Suns) , Chloé Leriche

, Chloé Leriche Aitamaako'tamisskapi Natosi: Before the Sun , Banchi Hanuse

, Gabor , Joannie Lafrenière

, Joannie Lafrenière In Flames , Zarrar Kahn

, Hey, Viktor! , Cody Lightning

, I'm Just Here for the Riot , Asia Youngman & Kathleen Jayme

, & The Queen of My Dreams , Fawzia Mirza

, With Love and a Major Organ , Kim Albright

, Coaching While Black , Alex Eskandarkhah

, Alex Eskandarkhah Seagrass, Meredith Hama-Brown

Hot Docs

Aitamaako'tamisskapi Natosi: Before the Sun, Gabor, I'm Just Here for the Riot

TIFF (Festival international du film de Toronto)

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Humanist Vampire Seeks Consenting Suicidal Person, In Flames, Hey, Viktor! The Queen of My Dreams, Seagrass

VIFF (Festival international du film de Vancouver)

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Humanist Vampire Seeks Consenting Suicidal Person), Aitamaako'tamisskapi Natosi: Before the Sun, In Flames, Hey, Viktor! I'm Just Here for the Riot, Seagrass

CIFF (Festival international du film de Calgary)

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Humanist Vampire Seeks Consenting Suicidal Person), Aitamaako'tamisskapi Natosi: Before the Sun, In Flames, Hey, Viktor!, I'm Just Here for the Riot, The Queen of My Dreams, Coaching While Black

AIFF (Festival international du film de l'Atlantique) Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (Humanist Vampire Seeks Consenting Suicidal Person), In Flames, The Queen of My Dreams, With Love and Major Organ, Seagrass

La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 6 500 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, comme les conditions relatives au contenu canadien et la règlementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National

12 septembre 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :