Bell Média lance la solution de télévision adressable permettant un ciblage précis et une expérience de visionnement personnalisée





- Bell Média est la première entreprise de médias au Canada à offrir la télévision adressable sur les chaînes linéaires par l'intermédiaire d'un distributeur de télédiffusion canadien -

- Alimenté par les données internes canadiennes de premier choix de Bell et en conformité avec la politique de protection de la vie privée -

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Bell Média annonce aujourd'hui le lancement de la télévision adressable, une innovation révolutionnaire qui offre des publicités personnalisées aux auditoires télévisuels, sur son contenu linéaire et vidéo sur demande (VSD) de qualité supérieure sur CTV, CTV2 et Noovo, ainsi qu'une sélection de chaînes spécialisées en français et en anglais. Le service de télévision adressable rejoint les téléspectateurs par l'intermédiaire de l'appli Bell Télé Fibe sur les plateformes Télé connectée, mobile et Web, et devrait être lancé sur les décodeurs de prochaine génération plus tard cette année.

La télévision adressable offre une expérience publicitaire personnalisée à certains foyers ou appareils, en fonction de données démographiques et comportementales sur la vidéo sur demande, les diffusions en direct et le contenu linéaire, et fait de Bell Média le premier radiodiffuseur canadien à offrir la technologie sur les chaînes linéaires par l'intermédiaire d'un distributeur canadien de radiodiffusion. La solution de télévision adressable de Bell Média tire parti de la plus grande source de data sur les foyers canadiens, y compris les données internes de premier ordre de Bell, pour cibler précisément l'auditoire visé d'un annonceur. À l'heure actuelle, le service offre 19 segments préétablis, et la fonctionnalité de création de segments personnalisés à l'aide de Bell Analytique est en cours de développement. Plus de 50 segments provenant de données internes de Bell, ainsi que des segments d' Environics et de thinktv devraient aussi être lancés au cours des prochains mois.

« Le lancement de la télévision adressable sur les chaînes linéaires par l'intermédiaire d'un distributeur de radiodiffusion canadien représente un changement révolutionnaire dans l'industrie publicitaire canadienne et Bell Média est fière d'être la première à la présenter sur le marché, a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, ventes et sports, Bell Média. En combinant la puissance et l'impact de la télévision au ciblage et à la personnalisation de la publicité numérique, la télévision adressable améliorera l'expérience des consommateurs en offrant des publicités pertinentes, ce qui mènera à des taux de conversion plus élevés et à une amélioration du rendement du capital investi pour l'annonceur ».

« Bell Média continue d'être un joueur majeur en innovation au Canada, offrant constamment à ses partenaires une souplesse accrue pour cibler leur public sur toutes les plateformes », a déclaré Nauby Jacob, premier vice-président, produits de consommation et médias, Bell Média. « Grâce à notre formidable solution de télé linéaire, ainsi qu'aux outils Bell DSP et SAM, nous offrons la technologie publicitaire la plus complète au Canada et nous sommes ravis de collaborer à l'échelle de l'industrie avec des distributeurs de radiodiffusion, des entreprises de médias, des agences de publicité et des marques canadiennes. »

Grâce à la télévision adressable de Bell Média, les annonceurs ont accès à des inventaires de premier ordre, à une efficacité accrue des dépenses publicitaires et à des capacités de mesure améliorées. Le lancement du service de télévision adressable est un ajout emballant aux améliorations et aux investissements de Bell Média dans ses solutions publicitaires avancées . La télévision adressable est maintenant offerte directement par l'intermédiaire d'un conseiller aux ventes de Bell Média, et la possibilité d'effectuer des achats en programmatique sera lancée au cours des prochains mois, exclusivement sur Bell DSP.

À propos de Bell Média :

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 103 stations de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

