L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en faveur du projet de loi no 32 sur la sécurisation culturelle





L'OIIQ formule cinq recommandations pour bonifier le projet de loi.

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) présentait aujourd'hui ses recommandations à la Commission des institutions sur le projet de loi no 32, lequel vise à instaurer l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux.

«?L'OIIQ a été parmi les premiers ordres professionnels à reconnaître l'importance d'offrir un environnement de soins adapté et sécuritaire aux membres des Premières Nations et aux Inuit après le décès tragique de Joyce Echaquan, a affirmé le président de l'OIIQ, Luc Mathieu. À cet effet, l'OIIQ a été le premier ordre professionnel à rendre public un énoncé de position pour une pratique infirmière qui promeut l'humilité, la sécurité culturelle et des relations partenariales et de confiance avec les Premières Nations et les Inuit. Nous avons également été parmi les premiers à reconnaître le racisme systémique. Par conséquent, nous accueillons favorablement le projet de loi no 32 visant à instaurer des pratiques en ce sens dans le réseau de la santé et des services sociaux.?»

Des consultations menées auprès de membres des Premières Nations et d'Inuit ont toutefois permis à l'OIIQ d'identifier certaines lacunes dans ce projet de loi, notamment ce qui a trait au niveau de langage utilisé, au continuum de soins et de services et à la formation obligatoire.

Les observations effectuées ont mené à la formulation de cinq recommandations :

Que le projet de loi utilise un langage clair, fort et inclusif afin de renforcer l'aspect incontournable de l'approche de sécurisation culturelle. Que le projet de loi soit ajusté pour assurer une trajectoire de soins optimale entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les centres de santé autochtones. Que le projet de loi précise que toutes les formations obligatoires sur la sécurisation culturelle destinées aux employés du réseau de la santé et des services sociaux doivent être co-construites avec des membres des Premières Nations et des Inuit. Que le projet de loi prévoie la consultation préalable de l'ensemble des parties prenantes, dont les communautés autochtones et les ordres concernés, sur toute modification réglementaire permettant à des professionnels ou à des non-professionnels d'exercer certaines activités réservées dans le domaine de la santé et des relations humaines. Que le groupe de travail instauré en 2021, et constitué de représentants autochtones et des ordres concernés, soit réactivé afin d'identifier, d'une part, les compétences essentielles attendues des professionnels ou des non-professionnels appelés à exercer certaines activités réservées ainsi que, d'autre part, les conditions, les modalités et les mécanismes de contrôle pertinents pour répondre aux principes de l'accessibilité compétente et assurer la protection du public.

Du point de vue de l'OIIQ, a affirmé Luc Mathieu en guise de conclusion, «?le texte de loi proposé comporte des avancées essentielles à une offre de soins de santé et de services sociaux accessible, équitable et inclusive. Il peut également contribuer à la création de liens de confiance et de partenariats solides avec les membres des Premières Nations et les Inuit. Il doit toutefois être bonifié en utilisant un langage clair, fort et inclusif, en plus de promouvoir la co-construction pour atteindre véritablement sa cible?». Le président a aussi réitéré le désir de l'OIIQ de poursuivre son engagement dans ce dossier et d'agir comme un partenaire de premier plan dans la transformation attendue.

Pour en savoir davantage

Consultez le mémoire de l'OIIQ sur le projet de loi no 32.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83?000 membres et quelque 16?000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

12 septembre 2023 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :