Avis d'événement destiné aux médias - L'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et TD Assurance sensibilisent les consommateurs à la protection contre les inondations





Invitation aux médias : accès au Centre interactif d'exposition sur la protection contre les inondations et visite guidée de maisons rénovées.

EDMONTON, AB, le 12 sept. 2023 /CNW/ - TD Assurance et l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) présentent les résultats d'une initiative menée récemment : la rénovation de maisons dans des secteurs d'Edmonton à risque d'inondation élevé. Les dégâts causés par les inondations, qui ont coûté plus d'un milliard de dollars aux Canadiens l'année dernière, peuvent en effet être considérablement réduits par la sensibilisation et la prise de mesures par les consommateurs. Du 12 au 15 septembre, l'IPSC et TD Assurance invitent donc les gens à visiter leur Centre d'exposition sur la protection contre les inondations, où ils pourront voir des modèles grandeur nature et fonctionnels de protection contre les inondations de sous-sol, et ainsi découvrir comment mieux protéger leur maison.

Les médias sont invités à l'inauguration - destinée au secteur - du Centre d'exposition sur la protection contre les inondations, où ils entendront des dirigeants parler des dégâts causés par les inondations dans la région. Ils auront aussi droit à une visite guidée des maisons qui ont été rénovées dans le cadre de cette initiative.

QUOI : Occasion d'entrevue avec des experts en risques d'inondation, en infrastructures et en assurance de l'IPSC, d'EPCOR et de TD Assurance au Centre interactif d'exposition sur la protection contre les inondations, et possibilité de visiter les maisons rénovées.

QUI : TD Assurance et l'IPSC parleront des dégâts causés par les inondations aux membres du secteur et à la population, et leur présenteront l'initiative de rénovation de maisons. Occasion d'entrevue individuelle avec :

Paul Kovacs , fondateur et directeur exécutif, IPSC

, fondateur et directeur exécutif, IPSC Jason Thacker , premier vice-président, Réclamations, Fraudes, Litiges et Gestion des fournisseurs, TD Assurance et membre du conseil d'administration de l'IPSC

QUAND: Le 13 septembre 2023

Présentations des dirigeants : 9 h 30

Possibilité d'entrevue et visite du Centre d'exposition : 11 h

OÙ : Centre auto TD Assurance, 4204 55 Ave NW, Edmonton, puis visite des maisons.

La visite guidée des maisons rénovées, où les médias pourront faire des photos et des vidéos, aura lieu à 13 h 30.

SOURCE L'Institut de prévention des sinistres catastrophiques

12 septembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :