La 45ème session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se réunit en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie saoudite, présidant le 45ème Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille la 45ème session élargie qui se déroule du 10 au 25 septembre à Riyad. Ce sera la première session en présentiel du Comité du Patrimoine Mondial depuis quatre ans.

Composé de représentants de 21 États élus par l'Assemblée générale, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO est responsable de la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, de l'utilisation du Fonds du patrimoine mondial, de la décision concernant les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et, de l'état de conservation des sites du patrimoine mondial.

Le Royaume d'Arabie saoudite a été élu à l'unanimité par les représentants du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de présider le 45ème Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et pour l'organisation de la 45ème session élargie du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Riyad (Arabie saoudite). Cette décision reconnaît le rôle majeur du Royaume dans le soutien aux efforts mondiaux de préservation et de protection du patrimoine, conformément aux objectifs de l'UNESCO.

Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a débuté par une cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au palais historique d'Al Murabba. Une impressionnante présentation sur le thème «Together for a Foresighted Tomorrow» a été organisée pour les invités et a servi à souligner l'importance de protéger et de célébrer la culture et le patrimoine à l'heure où le monde se modernise et se transforme pour un avenir meilleur.

Son Altesse le Prince Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, Ministre saoudien de la Culture et Président de la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et les sciences, a déclaré : « L'Arabie Saoudite est heureuse d'accueillir la 45ème session élargie du Comité du patrimoine mondial. Le patrimoine est au coeur de l'identité de l'Arabie Saoudite et rassemble la nation et le monde. Les contributions du Royaume à cet important dialogue international démontrent notre engagement à préserver la culture et le patrimoine pour les générations à venir. Aux côtés de l'UNESCO et de ses partenaires, nous sommes impatients de faciliter une plus grande collaboration mondiale et un renforcement des capacités collectives en matière de sauvegarde du patrimoine culturel mondial, afin de concrétiser notre vision commune du développement durable mondial."

L'Arabie saoudite abrite un important patrimoine et une culture diversifiée. Actuellement, l'Arabie saoudite possède six sites du patrimoine mondial de l'UNESCO : le site archéologique d'Hegra Hegra Archaeological Site (al-Hijr), le district d'At-Turaif à ad-Dir'iyah At-Turaif District in ad-Dir'iyah, la ville historique de Djeddah Historic Jeddah, l'art rupestre de la région de Hail Rock Art in the Hail Region, l'oasis d'Al-Ahsa Al-Ahsa Oasis et le site culturel de ?im? ?im? Cultural Area.. Un autre site en Arabie saoudite est proposé pour examen lors de la session du Comité de cette année.

