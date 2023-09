FourKites annonce une solution d'IA générative révolutionnaire pour aider les entreprises à répondre aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement





Le fournisseur de solutions de visibilité de la chaîne logistique, FourKites, a annoncé aujourd'hui le lancement de Fin AI, une nouvelle interface en langage naturel qui aide les clients à faire émerger des informations enfouies, à identifier des opportunités d'optimisation et à automatiser des tâches fastidieuses, telles que l'évaluation de l'impact d'événements sur un réseau d'expédition. En s'appuyant sur le plus grand réseau de données de la chaîne d'approvisionnement, Fin AI représente une étape importante dans le passage des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement d'une prise de décision réactive à une prise de décision proactive, et dans l'orchestration automatisée de la chaîne d'approvisionnement à grande échelle.

Avec Fin AI, FourKites réalise des progrès significatifs dans l'élimination des silos de données omniprésents aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle (IA) générative - ouvrant la voie à une méthode révolutionnaire d'exploration, de contrôle et d'exploitation des données de la chaîne d'approvisionnement pour une prise de décision en temps réel, fondée sur les données. L'interface en langage naturel de Fin AI, construite au-dessus d'un modèle de langage (LLM) de pointe, fait apparaître des informations provenant du vaste réseau de données de FourKites, ce qui permet aux utilisateurs de :

Évaluer l'impact des événements perturbateurs sur leur chaîne d'approvisionnement , afin d'isoler rapidement les expéditions touchées et de prendre des mesures.

, afin d'isoler rapidement les expéditions touchées et de prendre des mesures. Diagnostiquer rapidement pourquoi un envoi n'est pas suivi et le mettre en ligne afin d'accroître la visibilité dans l'ensemble du réseau.

et le mettre en ligne afin d'accroître la visibilité dans l'ensemble du réseau. Obtenir des conseils sur l'ensemble des produits FourKites et distiller les informations les plus pertinentes en quelques phrases.

« FourKites est fière de construire à la pointe des données de la chaîne d'approvisionnement et de l'IA », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Avec Fin AI, nous donnons à nos clients des informations plus approfondies et plus complètes sur leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui leur permet de se concentrer sur les informations et les décisions qui feront progresser leur entreprise. Au fil du temps, l'automatisation par Fin AI agira comme une extension directe des capacités de ceux qui l'utilisent ».

En suivant plus de 3 millions d'expéditions par jour à travers le monde, FourKites possède le plus grand référentiel de données de la chaîne d'approvisionnement, comprenant plus de 6 000 points de données par expédition, plus de 18 millions d'heures d'arrivée estimées (ETA) par jour, et plus de 62 milliards de miles suivis par an. Au fil du temps, Fin AI aidera également les clients à découvrir des possibilités d'optimisation en matière de main-d'oeuvre, de transport, d'inventaire et autres, ainsi qu'à automatiser les flux de travail fastidieux.

« Le plus grand avantage que nous pouvons offrir aux professionnels de la logistique à l'heure actuelle est de leur permettre d'éliminer les flux de travail chronophages et de leur donner les moyens d'exploiter les données pour prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides », a déclaré Brett Frankenberg, Vice-président principal, technologie, processus et systèmes, Coca-Cola Consolidated. « Avec le lancement de Fin AI, FourKites met l'étendue de ses données à la portée des utilisateurs, leur donnant la possibilité de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de conduire des changements proactifs dans leur chaîne d'approvisionnement ».

