Forum de l'innovation de Pujiang 2023 à Shanghai : Renforcer la coopération ouverte pour accroître l'impact de l'innovation technologique





SHANGHAI, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours des 16 dernières années, le Forum de l'innovation de Pujiang a constamment accru son influence mondiale, grâce à un large soutien. Il a joué un rôle essentiel dans l'avancement de la stratégie de développement de la Chine axée sur l'innovation, l'autonomie scientifique et l'auto-amélioration, ainsi que dans la transformation de Shanghai en un centre d'innovation technologique. Le Forum de l'innovation de Pujiang 2023, dont le thème était « Favoriser un environnement d'innovation ouvert : Innovation et relations mondiales », s'est tenu du 9 au 11 septembre et a accueilli plus de 300 invités de 31 pays et régions, dont près de 40 % en provenance de l'étranger. La conférence sur l'investissement dans l'entrepreneuriat mondial a également été lancée. Elle vise à faire de Shanghai la première destination mondiale pour l'investissement dans l'entrepreneuriat technologique en facilitant les relations entre les projets et les capitaux, selon le centre de Shanghai pour le forum d'innovation de Pujiang.

Un autre événement notable du forum est la conférence mondiale sur le transfert de technologies, qui se concentre sur trois éléments essentiels : la demande d'innovation, le soutien des talents et la force du capital. En utilisant la plateforme mondiale d'offre et de demande InnoMatch, la conférence comprenait une vaste zone d'exposition hors ligne de 10 000 mètres carrés, présentant plus de 3 000 exigences technologiques et plus de 20 000 opportunités d'emploi pour les talents scientifiques et technologiques à travers le pays.

En tant que forum d'innovation influent, le Forum de l'innovation de Pujiang, qui se situe à un nouveau tournant, aspire à devenir une plateforme nationale d'échange et de coopération en matière d'innovation scientifique et technologique au niveau mondial. Il s'est fermement engagé à remplir trois missions essentielles : établir un réseau d'innovation, rester à l'écoute des tendances futures et encourager les jeunes talents. Ses cinq rôles clés consistent à servir de source de réflexion sur l'innovation de pointe, de référence mondiale pour le progrès scientifique et technologique, d'accélérateur pour la collaboration scientifique et technologique internationale, d'aimant pour les talents mondiaux en matière d'innovation et de plaque tournante pour le transfert de technologies au niveau mondial. Tous ces efforts s'inscrivent dans la vision de Shanghai, qui souhaite devenir un épicentre international de la science et de l'innovation et atteindre l'objectif de devenir un leader mondial dans le domaine de la technologie.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442135

Légende : Forum de l'innovation de Pujiang 2023 à Shanghai

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206728/Forum.jpg

12 septembre 2023 à 10:35

