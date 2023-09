Walmart Canada lance Apprendre pour mieux vivre Canada : Le programme couvrira à l'avance les coûts relatifs aux droits de scolarité, aux livres et aux autres frais





MISSISSAUGA, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - En raison de son engagement visant à ce que ses associés possèdent les compétences nécessaires pour l'avenir, Walmart Canada annonce qu'elle couvrira les coûts relatifs aux droits de scolarité, aux livres et aux autres frais pour les cours des associés offerts dans le cadre d'Apprendre pour mieux vivre.

Ce programme représente un investissement de 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans l'apprentissage et le perfectionnement professionnels des associés, grâce à des formations offertes par les meilleures écoles du Canada.

« Nous estimons qu'il existe un parcours pour chaque personne chez Walmart et nous souhaitons éliminer les obstacles à une éducation de grande qualité, a déclaré AnnMarie Mercer, chef des Ressources humaines chez Walmart Canada. Avec Apprendre pour mieux vivre, nous sommes fiers d'offrir à nos associés un programme conçu pour eux. Il répond à leurs besoins au cours de leur parcours éducatif en leur proposant des formations en ligne flexibles pour leur permettre de concilier travail, vie personnelle et études. »

Le programme propose un parcours à tous les associés, qu'ils cherchent à accélérer leur perfectionnement, à obtenir des titres de compétences recherchés, ou à recevoir un diplôme ou un permis d'exercice pour un poste spécialisé. Les cours offerts ont été soigneusement sélectionnés en fonction des besoins nouveaux et futurs de l'entreprise; en voici quelques-uns :

Accélérateurs de croissance comme les cours d'anglais langue seconde, de français langue seconde et de formation générale.

comme les cours d'anglais langue seconde, de français langue seconde et de formation générale. Cours et certificats recherchés comme la gestion de projets, l'analyse de données, la vente au détail OMNI, le commerce électronique, les communications et la stratégie d'entreprise.

comme la gestion de projets, l'analyse de données, la vente au détail OMNI, le commerce électronique, les communications et la stratégie d'entreprise. Diplômes et permis pour les techniciens en pharmacie et les opticiens, et encore plus à venir.

Le détaillant veut s'assurer que les associés sont formés et possèdent les compétences nécessaires pour l'avenir, afin qu'ils demeurent et évoluent au sein de Walmart Canada. Tous les associés permanents à temps partiel, à temps plein et les salariés admissibles de Walmart Canada peuvent présenter une demande à Apprendre pour mieux vivre.

« Ce programme a changé la donne aux États-Unis au cours des cinq dernières années, et nous sommes ravis d'accroître notre présence et d'offrir des avantages importants à encore plus d'associés Walmart, a déclaré Lorraine Stomski, vice-présidente principale, Apprentissage des associés et leadership chez Walmart. Nos participants sont plus susceptibles d'être promus et risquent moins de quitter l'entreprise que leurs pairs, ce qui signifie que le programme aide les personnes et notre entreprise. Près de 120 000 associés ont tiré parti de la possibilité d'évoluer au sein de Walmart, tout en bâtissant une vie et un avenir meilleurs. Nous avons hâte de voir les effets positifs se poursuivre grâce à cet élargissement. »

Apprendre pour mieux vivre est la plus récente offre complète en matière d'apprentissage et de perfectionnement chez Walmart Canada. L'année dernière, un marché des talents a été lancé à l'interne. Il s'agit d'une plateforme fondée sur l'intelligence artificielle qui présente les cheminements de carrière dans l'entreprise. De plus, les associés ont accès à des outils d'apprentissage sur demande, notamment Harvard Spark, Harvard ManageMentor et ExecOnline.

12 septembre 2023

