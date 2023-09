Fonds régions et ruralité - 18 nouveaux projets de coopération intermunicipale en Estrie





GRANBY, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent une somme de 2 262 189 $ pour soutenir 18 initiatives de coopération intermunicipale (voir l'annexe au communiqué).

Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire de grandes choses et c'est ce qui se reflète dans les projets de coopération intermunicipale. Ce volet du FRR est important pour moi, puisqu'il permet aux municipalités et aux MRC d'unir leurs efforts pour acquérir ou utiliser un équipement, embaucher une ressource ou offrir des services à la population. Ainsi, elles placent leur communauté au centre de leurs actions et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les organismes municipaux de notre région partagent le même objectif, celui d'offrir des services de qualité à la population. Que ce soit en matière de sécurité, de loisirs, de transport collectif ou encore pour la protection de l'environnement, la collaboration entre ces partenaires ne peut être que bénéfique. Félicitations à toutes et à tous! »

François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils sont invités à consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation

et à la coopération intermunicipale 18 projets de coopération intermunicipale Du 1er avril 2022 au 11 septembre 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de Brome-Missisquoi Élaboration d'un diagnostic pour un écosystème géospatial intelligent à l'échelle locale et régionale pour les municipalités de la MRC. 32 400 $ MRC de La Haute-Yamaska Étude de faisabilité pour la mise en place de nouveaux circuits de transport collectif entre les MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska. 78 121 $ MRC du Granit Mise en place d'un service intermunicipal d'inspection en urbanisme et en environnement partagé entre les municipalités d'Audet, de Nantes, de Piopolis et de Saint-Ludger, la Municipalité de la paroisse de Saint-Augustin-de-Woburn, la Municipalité du canton de Marston et la Ville de Lac-Mégantic. 168 185 $ MRC du Haut-Saint-François Étude de faisabilité pour le partage des services d'une ressource en loisir local entre les municipalités de Chartierville, de La Patrie, de Saint-Isidore-de-Clifton et de Weedon, la Municipalité du canton de Hampden, et la Ville de Scotstown. 10 000 $ Municipalité de Lac-Drolet Acquisition d'une unité d'urgence avec la Municipalité d'Audet. 131 924 $ Municipalité de Lac-Drolet Élaboration d'un diagnostic de mise en commun des équipements de sécurité incendie avec la Municipalité d'Audet. 7 909 $ Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton Entente intermunicipale pour une desserte complète du territoire de Saint-Denis-de-Brompton par la Ville de Sherbrooke en matière de sécurité incendie et de premiers répondants. 250 000 $ Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton Partage d'une ressource en loisir avec les municipalités de Chartierville et de La Patrie. 250 000 $ Municipalité de Saint-Venant-de-Paquette Étude sur le potentiel de mise en commun de services avec la Municipalité d'East Hereford. 14 698 $ Municipalité de Weedon Partage d'une ressource en loisir avec la Municipalité du canton de Hampden et la Ville de Scotstown. 250 000 $ Municipalité de Weedon Partage d'une ressource pour les réseaux d'aqueduc et d'égout avec la Municipalité de Dudswell. 250 000 $ Municipalité du village de Lawrenceville Acquisition d'un véhicule pour la voirie locale avec la Municipalité du canton de Valcourt. 32 100 $ MRC de Coaticook Instauration d'un réseau d'écocentres régional dans la MRC. 250 000 $ Régie intermunicipale d'incendie de la région d'East Angus Acquisition d'un aéroglisseur pour le sauvetage sur les rivières Saint-François et Eaton. 97 638 $ Ville de Granby Nouvelle entente d'entraide incendie, de sauvetage technique et d'acquisition d'équipements d'intervention et de communication radio avec la Ville de Saint-Césaire. 113 467 $ Ville de Scotstown Services de collecte et de transport des matières résiduelles, recyclables et putrescibles avec les municipalités de Chartierville et de La Patrie, ainsi que les municipalités des cantons de Hampden et de Lingwick. 249 773 $ Ville de Valcourt Entente pour le regroupement des plans de sécurité civile et l'implantation d'une application pour en permettre la gestion avec la Municipalité du canton de Valcourt, la Municipalité du village de Lawrenceville, ainsi que les municipalités de Bonsecours, de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, de Racine et de Maricourt. 53 029 $ Ville de Val-des-Sources Étude d'opportunité pour la mise en commun de services liés aux cours municipales de la Ville de Val-Des-Sources et de la MRC du Val-Saint-François. 22 945 $ Total 2 262 189 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Septembre 2023

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

12 septembre 2023 à 09:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :