APsystems annonce le lancement mondial d'APstorage lors du salon RE+





APsystems, pionnier de la technologie avancée de conversion de l'énergie solaire, est fier d'annoncer le lancement mondial de sa gamme de produits innovants APstorage au salon RE+ de Las Vegas. Cette offre complète comprend une gamme de modèles d'onduleurs de batterie à la pointe de la technologie, conçus pour établir de nouvelles normes en matière de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier.

L'adaptabilité aux batteries : une nouvelle norme mondiale

L'une des caractéristiques principales de la solution APstorage est sa capacité unique d'être adaptable aux batteries. Les onduleurs de batterie ELS d'APsystems, qui signifient stockage d'énergie, basse tension, monophasé, peuvent se connecter de manière optimale à une myriade de modèles de batteries de premier plan. D'autres modèles continuent d'être ajoutés à la liste détaillée des batteries compatibles, disponible sur le site web d'APsystems.

Le Dr Yuhao Luo, directeur technique d'APsystems, a déclaré : « Le lancement de la gamme ELS d'APstorage marque un tournant dans le paysage mondial du stockage de l'énergie. La série ELS d'APstorage offre une flexibilité inégalée, permettant aux consommateurs du monde entier de choisir parmi une gamme variée d'options de batteries intelligentes qui répondent le mieux à leurs besoins ».

Intégration transparente avec les micro-onduleurs DS3

La série ELS est une solution de stockage d'énergie couplée au courant alternatif, conçue pour fonctionner parfaitement avec la gamme de micro-onduleurs DS3 d'APsystems, offrant ainsi une solution solaire de stockage totalement intégrée pour les consommateurs et les professionnels.

Répondre à l'explosion de la demande mondiale de stockage d'énergie

La demande mondiale de stockage d'énergie connaissant un essor sans précédent, APsystems est à l'avant-garde du secteur, prête à répondre à ce besoin avec sa gamme variée de modèles ELS, disponibles pour différentes régions et dotés de capacités impressionnantes et de caractéristiques d'avant-garde.

« La demande mondiale croissante de solutions de stockage d'énergie est indéniable », a déclaré Maxime Boiron, directeur du marketing mondial chez APsystems. « APsystems s'engage à offrir des produits solaires et de stockage qui non seulement répondent à cette demande dans tous les segments du marché, mais qui établissent également de nouvelles références en matière d'innovation, de compatibilité et de convivialité pour les consommateurs et les installateurs solaires du monde entier. En outre, nous avons une feuille de route passionnante de produits APstorage pour compléter le portefeuille, à la fois pour le stockage bricolage et le stockage triphasé, qui seront lancés dans les mois à venir ».

Modèles d'onduleurs de batterie APstorage PCS

APsystems présente cinq modèles de systèmes de conversion de l'énergie (PCS) d'onduleurs de batterie ELS destinés à être utilisés sur différents marchés dans le monde. Tous les modèles ne seront pas disponibles sur tous les marchés. Les modèles comprennent :

ELS-3k

ELS-5k

ELS-7.6k

ELS-9.6k

ELS-11.4k

Gestion intelligente de l'énergie pour le monde entier

Les onduleurs de batterie intelligents ELS d'APstorage, disponibles à l'échelle mondiale, sont dotés de fonctions de gestion automatique de l'énergie reposant sur un logiciel intelligent et un système de surveillance intégré. Les propriétaires de systèmes peuvent choisir parmi plusieurs modes de fonctionnement commutables, y compris les modes Sauvegarde, Autoconsommation et Crête-Creux / Heure d'utilisation, garantissant que les charges critiques sont sécurisées pendant les pannes de courant tout en maximisant les économies d'énergie de la maison.

À propos d'APsystems

APsystems est le premier fournisseur mondial de solutions MLPE multiplateformes, offrant des micro-onduleurs, des dispositifs de stockage d'énergie et des dispositifs d'arrêt rapide pour l'industrie solaire photovoltaïque. Les marques d'APsystems comprennent APsmart et APstorage.

Fondée en 2010, APsystems est une société multinationale comprenant 4 unités commerciales mondiales au service de clients dans plus de 100 pays. Avec des millions d'unités vendues produisant plus de 4TWh d'énergie propre et renouvelable, APsystems continue d'être un leader dans le secteur en croissance constante des MLPE solaires.

APsystems USA est basé à Austin, Texas ; APsystems EMEA est basé à Amsterdam, Pays-Bas et Lyon, France ; APsystems LATAM est basé à Guadalajara, Mexique et São Paulo, Brésil ; APsystems APAC est basé à Jiaxing et Shanghai, Chine, et Sydney, Australie.

Plus de détails sur https://apsystems.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 09:25

