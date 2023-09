Quiet Luxury, une sélection d'accessoires Zippo sur-mesure pour une rentrée sous le signe de l'élégance





PARIS, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour vous accompagner avec style vers la reprise, rien de mieux qu'un dressing débordant d'accessoires du moment. S'inspirant de la tendance « Quiet Luxury » découvrez nos must-haves Zippo pour une rentrée sous le signe de l'élégance.

Au programme : des teintes sobres, des matériaux raffinés, des détails minimalistes et des finitions impeccables. De quoi adopter les fondamentaux du luxe discret, à prix doux ou plus affirmés.

Less is more

Ce Briquet Tempête White Matte - 49,90? - au design élégant et épuré, sera la caution chic de votre tenue.

Accessoire du quotidien indispensable, ce portefeuille cartes de crédit marron - 29,90? - se démarque par son style à la fois intemporel et minimaliste.

Discrètement transparentes, ces Lunettes de soleil gris-clair - 19,90? - sauront apporter une note d'originalité toute en finesse à votre look de rentrée.

Ce briquet Tempête Sterling Silver Vintage with Slashes - 399,90? - aux finitions métallisées luxueuses, est la touche d'élégance qu'il manquait à votre dressing.

À propos de Zippo

Depuis plus de 90 ans, Zippo conçoit des produits fiables et durables qui permettent aux utilisateurs de vivre leur vie comme ils l'entendent. Fondée en 1932 par George G. Blaisdell, la marque s'est d'abord faite connaître dans le monde entier grâce à son fameux briquet tempête, toujours produit aujourd'hui à Bradford, en Pennsylvanie. À l'exception des optimisations apportées à la roue à silex et de la multiplication des designs et des finitions disponibles, le produit reste inchangé et bénéficie de la célèbre garantie de l'entreprise - "It works, or we fix it for free. TM". Aujourd'hui, la large gamme de produits Zippo comprend des briquets, des inserts au butane et électriques, des allume-bougies rechargeables, des allume-bougies, des lunettes de soleil, de la maroquinerie et une collection d'accessoires d'allumage et de chauffage robustes pour ravir les amateurs d'activités de plein air. Présente dans plus de 180 pays, la marque possède W.R. Case & Sons Cutlery Company, une entreprise américaine de canifs et de couteaux à lame fixe également basée à Bradford, ainsi que Northern Lights Candles, un concepteur de premier plan de bougies de luxe et d'accessoires artisanaux, basé à Wellsville, dans l'État de New York.

stephie.medelice@ogilvy.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208469/ZIPPO_Briquet_Tempete_Sterling_Vintage.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208470/ZIPPO___Briquet_Tempete_White.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208471/ZIPPO___Lunettes_de_soleil.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2208472/ZIPPO___Portefeuille_cartes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2208463/Zippo_Logo_Logo.jpg

12 septembre 2023 à 08:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :