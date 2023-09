Des innovations proposées par des patients dans le domaine des maladies inflammatoires de l'intestin remportent le prix du Défi de l'innovation en santé numérique de Takeda Canada





Les gagnants 2023 sont Ayble Health et IBDrelief

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer les deux gagnants du Défi de l'innovation en santé numérique de Takeda Canada 2023, un concours visant à trouver et à soutenir des solutions novatrices en santé numérique afin d'améliorer les résultats thérapeutiques et l'expérience des patients.

Les gagnants du défi de cette année sont deux organismes dirigés par des patients, qui proposent des solutions numériques novatrices visant à améliorer le parcours du patient pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII), dont les formes les plus courantes sont la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Les deux organismes gagnants sont IBDrelief et Ayble Health.

« Nous avons été impressionnés par la qualité et la diversité des soumissions que nous avons reçues dans le cadre du Défi de l'innovation en santé numérique de Takeda Canada », a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada Inc. « IBDrelief et Ayble Health proposent des solutions à d'importants défis touchant les soins de la MII, notamment des solutions numériques novatrices, conçues par des patients et pour des patients. Nous sommes impatients de travailler avec ces organismes pour contribuer à transformer les soins aux patients au Canada. »

Ayble Health est une plateforme de gastroentérologie virtuelle tout-en-un qui aide les patients atteints d'une maladie digestive - par exemple, une maladie inflammatoire de l'intestin - à maîtriser et à soulager leurs symptômes à long terme. Ayble a mis au point la plus grande base de données sur la santé comportementale gastroentérologique au monde pour créer un programme de nutrition et de santé comportementale adapté à chaque patient, avec l'appui d'une équipe d'encadrement agréée. Les résultats qu'obtient Ayble sont de qualité supérieure en plus d'être étayés par 14 études évaluées par des pairs et réalisées en partenariat avec la Northwestern University, la Harvard Medical School, la clinique Mayo et la Cleveland Clinic.

IBDrelief est une entreprise sociale qui fournit un soutien et des renseignements essentiels aux personnes vivant avec une MII, à leur famille et au milieu médical dans le but d'améliorer la qualité de vie des gens. Sa plateforme de formation IBDmate permet aux équipes de soins de santé de « prescrire » des vidéos éducatives aux patients et à leur famille avant et après les rendez-vous. Mis au point en collaboration avec l'équipe de MII chez les patients pédiatriques de l'Hôpital universitaire de Cambridge (CUH) à l'hôpital Addenbrooke, IBDmate a eu un effet positif sur les patients et le service des MII, notamment par l'amélioration des connaissances, l'accessibilité, l'observance des médicaments et la confiance envers l'information.

« Chez Takeda Canada, nous plaçons les patients au coeur de tout ce que nous faisons, a déclaré Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques chez Takeda Canada Inc. « Ayble Health et IBD Relief ont proposé des solutions incontestablement centrées sur le patient et nous sommes impatients de voir les effets positifs qu'elles auront sur la vie des personnes touchées par les maladies inflammatoires de l'intestin. »

Les gagnants du défi recevront un prix de 10 000 $ CA en argent et auront l'occasion de participer au programme d'accélération à l'automne 2023 de Plug and Play Alberta , ainsi que la possibilité d'explorer davantage le financement de Takeda Canada pour construire un projet de faisabilité du concept. Pour en savoir plus et connaître toutes les modalités du Défi, veuillez consulter : https://www.takeda.com/fr-ca/nos-histoires/innovation/defidelinnovationsante.

Déclarations des gagnants

« En tant que patient atteint de MII depuis 10 ans, j'ai pu constater à quel point des symptômes non traités peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie de quelqu'un. Ayble est l'outil que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai reçu le diagnostic. Il est conçu pour offrir au patient tout un système de soutien qui va au-delà du médicament, de l'injection ou de la perfusion. Nous sommes ravis de nous associer à Takeda pour créer des solutions qui répondent de façon globale aux besoins des patients atteints de MII et qui transforment positivement l'expérience des patients. »

- Sam Jactel, fondateur et chef de la direction, Ayble Health.

« Mon parcours personnel pour le traitement de la MII a mené à la recherche et à la découverte, et a transformé ma santé pour le mieux. En collaboration avec les patients et les cliniciens, nous avons créé une plateforme de formation pour aider à améliorer les soins aux patients. Notre partenariat avec Takeda Canada nous aidera à outiller davantage de patients, à transformer leur parcours et à améliorer la maîtrise générale de leur maladie. »

- Seb Tucknott, cofondateur d'IBDrelief

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon, et est déterminée à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca.

12 septembre 2023 à 08:30

