Evol annonce la composition de son nouveau conseil d'administration 2023-2024





MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Au terme de son assemblée générale annuelle du 7 septembre dernier, Evol est fière d'annoncer la composition de son conseil d'administration pour l'année 2023-2024 et, ainsi, d'accueillir de nouveaux·velles administrateur·trices :

Myriam Crevier (associée principale et directrice générale, Syrus)

(associée principale et directrice générale, Syrus) Farnel Fleurant (fondatrice, Workind)

Nathalie Nasseri (directrice principale et copropriétaire, Bleu Lavande)

(directrice principale et copropriétaire, Bleu Lavande) Richard Painchaud (président, Kourant Technologies inc.)

(président, Kourant Technologies inc.) Emmanuelle Toussaint (vice-présidente, Cléo Innovations inc.)

«?Dans cette deuxième année d'opération depuis le lancement d'Evol, ce sont 10 millions $ qui ont été prêtés pour soutenir des projets d'entreprises porteurs. La présence d'Evol dans le paysage économique québécois est primordiale et nous continuerons d'appuyer l'organisation dans son ambition d'être l'institution phare au service des entrepreneur·es en quête de changement social et environnemental positif?», a mentionné Alain-Olivier Desbois, qui poursuit son mandat à titre de président du conseil d'administration d'Evol.

«?Pouvoir compter sur un conseil d'administration aussi compétent et mobilisé est un véritable atout pour toute l'organisation. Grâce à des administrateur·trices chevronné·es, dont une majorité d'entrepreneur·es, Evol aura l'appui indéfectible de personnes ayant à coeur sa mission de changer l'économie québécoise afin qu'elle soit plus prospère, inclusive et durable?», a conclu Géraldine Martin, présidente-directrice générale d'Evol.

Finalement, Evol tient à remercier trois administrateur·trices sortant·es, Édith Gauthier, Sylvain Toutant et Anik Trudel pour leur précieuse collaboration et leur dévouement à l'organisation au cours de leurs mandats respectifs au sein du conseil d'administration.

Voici la composition complète de notre conseil d'administration 2023-2024 :

Alain-Olivier Desbois , président (chef de la finance et de l'impact, Oneka Technologies)

, président (chef de la finance et de l'impact, Oneka Technologies) Nadia Martel , vice-présidente (associée fondatrice, Fonds i4 Capital)

, vice-présidente (associée fondatrice, Fonds i4 Capital) François Faucher, trésorier (président, Gestion Cinq-F inc. Gestion Cinq-F inc. -- Conseils et Accompagnement)

Myriam Crevier , secrétaire (associée principale et directrice générale, Syrus)

, secrétaire (associée principale et directrice générale, Syrus) Fatoumata Barry , administratrice (directrice Investissement, Fondation Lucie et André Chagnon)

, administratrice (directrice Investissement, Fondation Lucie et André Chagnon) Marc Bouchard , administrateur (vice-président, Gestion des risques de crédit et de participation, Investissement Québec)

, administrateur (vice-président, Gestion des risques de crédit et de participation, Investissement Québec) Lucie Bourgeois , administratrice (présidente fondatrice, Umalia)

, administratrice (présidente fondatrice, Umalia) Luis Cisneros , administrateur (professeur titulaire, département d'Entrepreneuriat et Innovation et codirecteur du Pôle entrepreneuriat - repreneuriat - familles en affaires, HEC Montréal)

, administrateur (professeur titulaire, département d'Entrepreneuriat et Innovation et codirecteur du Pôle entrepreneuriat - repreneuriat - familles en affaires, HEC Montréal) Farnel Fleurant, administratrice (fondatrice et directrice générale de Workind)

Bhaskor Guha, administrateur (fondateur, Solution TLM)

Nathalie Nasseri , administratrice (directrice principale et copropriétaire, Bleu Lavande)

, administratrice (directrice principale et copropriétaire, Bleu Lavande) Richard Painchaud , administrateur (président, Kourant Technologies inc.)

, administrateur (président, Kourant Technologies inc.) Emmanuelle Toussaint , administratrice (vice-présidente, Cléo Innovations inc.)

, administratrice (vice-présidente, Cléo Innovations inc.) Michelle Nollet , observatrice MEIE (conseillère, Direction du soutien à l'entrepreneuriat et aux créneaux d'excellence, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie)

À propos d'Evol

Oeuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol (anciennement Femmessor) est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises diversifiées et inclusives qui ont un impact positif sur la société.

Evol dispose d'une enveloppe d'envergure pour offrir du financement qui, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et à des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneur·e·s de bâtir des entreprises durables et prospères.

Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec (dont Investissement Québec est le mandataire), le gouvernement du Canada, Banque Nationale, BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, Evol offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété diversifiée et inclusive générant des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

Pour plus d'information au sujet d'Evol: evol.ca

SOURCE Evol

12 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :