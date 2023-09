Le nouveau traitement de Bausch Health PrUCERIS(R) (budésonide), en mousse en aérosol pour traiter la colite ulcéreuse distale légère à modérée chez l'adulte, est maintenant offert partout au Canada





LAVAL, QC / ACCESSWIRE / le 12 septembre 2023 / Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC) (désignée par les appellations « Bausch Health » ou « la compagnie » dans ce document) est heureuse d'annoncer qu'à la suite de son approbation par Santé Canada, le nouveau traitement PrUCERIS® (budésonide) en mousse en aérosol est maintenant offert partout au Canada pour traiter la colite ulcéreuse distale légère ou modérée chez l'adulte.

UCERIS est la seule mousse rectale offerte au Canada qui est indiquée pour induire une rémission chez les patients adultes atteints de colite ulcéreuse distale évolutive légère ou modérée s'étendant jusqu'à 40 cm de la marge anale.[1] Dans une étude ayant comparé la mousse de budésonide et les lavements de budésonide chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale évolutive, la plupart des patients (84 %) ont préféré la préparation en mousse en raison de sa meilleure tolérance et de son application plus simple.[2]

« Bausch Health est heureuse de pouvoir offrir aux Canadiens ce nouveau traitement pour la colite ulcéreuse, qui constitue une option thérapeutique novatrice grâce à sa présentation sous forme de mousse pratique en aérosol », a déclaré Cees Heiman, vice-président principal pour l'Europe et le Canada de Bausch Health. « Ce nouveau traitement fait partie de notre engagement à être un partenaire de confiance en matière soins de santé offerts aux Canadiens. »

La colite ulcéreuse est une maladie chronique touchant le gros intestin, ou le côlon. Cette maladie cause une inflammation et une ulcération de la paroi du côlon pouvant entraîner des douleurs abdominales, des crampes, des saignements et de la diarrhée3. Dans le cas de la colite ulcéreuse, l'inflammation commence dans le rectum et s'étend dans le côlon. Ses symptômes comprennent une diarrhée contenant du sang et du mucus, une douleur du côté gauche de l'abdomen, des envies impérieuses d'aller à la selle et du ténesme (impression de devoir aller à la selle même si l'intestin est vide).[3]

« La colite ulcéreuse distale peut être pénible pour les patients et difficile à traiter pour les gastroentérologues. Notre but est d'induire une rémission afin que les patients puissent avoir une meilleure qualité de vie. », a déclaré le docteur Brian Bressler, fondateur du The IBD Centre of BC à Vancouver, et professeur agrégé de médecine clinique du département de gastroentérologie de l'Université de la Colombie-Britannique. « UCERIS peut aider à surmonter les limites des traitements actuels en atteignant la portion distale du côlon touchée par la maladie et en maintenant le médicament en place suffisamment longtemps pour lui permettre d'agir. Les personnes atteintes de colite ulcéreuse distale pourront envisager une autre option thérapeutique pour faire face à cette maladie. »

« Vivre avec une colite ulcéreuse peut signifier des selles fréquentes, douloureuses, et parfois sanglantes », indique Gail Attara, présidente et directrice générale de la Société gastro-intestinale, un groupe de patients connu pour son site Web mauxdeventre.org. « Il nous tarde que ce produit soit accessible à l'ensemble des personnes souffrant de colite ulcéreuse qui recherchent une option thérapeutique efficace et facile à utiliser, qui cible la maladie directement. UCERIS est une solution efficace, qui agit là où la maladie frappe. »

UCERIS est offert en une seule teneur : 2 mg de budésonide par dose mesurée administrée deux fois par jour pendant deux semaines, puis une fois par jour pendant les quatre semaines suivantes.[4]

Dans les deux études cliniques sur lesquelles repose l'approbation de la mousse rectale en aérosol UCERIS, une proportion significativement plus élevée de patients du groupe UCERIS que du groupe placebo a obtenu une rémission à la semaine 6 (38,3 % et 44,0 % contre 25,8 % et 22,4 %, respectivement, p < 0,0001 pour les données groupées) ainsi qu'un sous-score de saignement rectal de 0 à la semaine 6 (46,6 % et 50,0 % contre 28,0 % et 28,6 %, respectivement, p < 0,0001 pour les données groupées). De plus, une proportion plus élevée de patients du groupe UCERIS que du groupe placebo a obtenu un sous-score endoscopique de 0 ou 1 à la semaine 6 (55,6 % et 56,0 % contre43,2 % et 36,7 % respectivement).[5]

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC) est une société pharmaceutique mondiale à exploitation diversifiée ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons une gamme de produits, principalement dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de la neurologie, de la dermatologie, de la santé oculaire, ainsi que des produits pharmaceutiques internationaux, par le biais de la Corporation Bausch + Lomb qu'elle détient à environ 90 %. Grâce à nos marques durables de premier plan, nous honorons nos engagements en bâtissant une entreprise innovante vouée à l'amélioration de la santé à l'échelle mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le www.bauschhealth.com et communiquez avec nous par Twitter et LinkedIn.

La gamme de médicaments d'ordonnance de Bausch Health, Canada Inc. cible principalement la dermatologie, les troubles gastro-intestinaux et les affections cardiométaboliques. Bausch Health possède deux usines de fabrication pour les médicaments d'ordonnance au Canada, une à Laval, au Québec, et l'autre à Steinbach, au Manitoba. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au www.bauschhealth.ca.

