Libro lance sa plateforme d'expérience client pour offrir des fonctionnalités qui vont au-delà de la réservation





Libro, référence dans le domaine des logiciels de gestion virtuelle des réservations, a annoncé le lancement de la version 6.0 de sa plateforme d'expérience client. Avec sa palette de nouvelles fonctionnalités, dont la gestion de la réputation, le marketing client et une liste d'attente numérique améliorée, cette nouvelle version transforme le logiciel de réservation primé de Libro en une plateforme robuste d'expérience client. Les restaurants de toutes tailles peuvent dès maintenant réduire le temps d'attente de leurs clients, recueillir des évaluations, créer des sondages, simplifier leurs communications auprès de leur clientèle et gérer les réservations ? le tout à partir d'un seul endroit : la plateforme d'expérience client 6.0 de Libro.

Dans le cadre de cette nouvelle version lancée à l'été 2023, Libro a intégré à sa solution un ensemble de fonctionnalités axées sur la gestion de la réputation. Les restaurateurs peuvent ainsi gérer, influencer et améliorer la perception qu'a le public de leur établissement. La version 6.0 de la plateforme d'expérience client de Libro permet également d'automatiser les campagnes de marketing par courriel, une fonctionnalité qui sera bientôt complétée par l'envoi de textos personnalisés invitant les clients à évaluer leur expérience.

Autre nouveauté digne de mention : le module de marketing client. Grâce à cette fonctionnalité, les restaurateurs peuvent désormais concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de communication cohérente grâce à l'envoi automatisé et au compte-gouttes de courriels personnalisés aux couleurs de leur marque. Et pour la première fois, ils pourront gérer les relations avec leur clientèle directement à partir de la plateforme d'expérience client de Libro. Finies les importations et les exportations de données d'applications tierces!

Libro a mis à profit sa collaboration active avec Google pour proposer une nouvelle version de sa liste d'attente numérique. En effet, les clients peuvent dorénavant s'inscrire à une liste d'attente numérique avant leur arrivée, puis consulter l'attente restante en temps réel à l'aide du bouton « Rejoindre la liste d'attente » sur le profil d'entreprise Google du restaurant. Cette nouvelle fonction vient compléter l'intégration Réserver avec Google de Libro, qui permet aux clients d'explorer les restaurants sur Google ou dans Google Maps pour ensuite réserver une table en un seul clic.

Et ce n'est pas tout! La version 6.0 de la plateforme d'expérience client comprend également plusieurs améliorations au processus de réservation et de gestion des tables. Les restaurants peuvent maintenant assurer un suivi efficace des préférences de leurs clients afin d'anticiper leurs besoins et de leur faire vivre une expérience exceptionnelle tout au long de leur visite. De plus, ils disposent désormais d'un éventail d'outils pour réduire les no-shows, comme l'imposition de frais d'annulation, d'un dépôt obligatoire ou d'un prépaiement.

« En intégrant le marketing client, la gestion de la réputation, les réservations et la gestion des tables au sein d'une seule et même plateforme conviviale, nous offrons aux restaurateurs un ensemble simplifié et cohérent d'outils et de données qui leur permettront de mieux comprendre leurs clients », explique Lorne Schwartz, président de Libro. « Cette nouvelle version de la plateforme d'expérience client comprend des fonctionnalités personnalisables qui renforceront la capacité des restaurants à créer une expérience unique et à offrir un service optimal avant, pendant et après le repas. »

À propos de Libro

Comptant parmi les principaux fournisseurs nord-américains de solutions virtuelles d'expérience client, Libro offre aux restaurants une solution abordable et entièrement personnalisable selon leur image de marque pour combler leurs tables, gérer leurs réservations, réduire les no-shows, intéresser leurs clients et améliorer l'expérience globale de leurs invités. Avec sa plateforme de logiciel-service, les restaurateurs peuvent contrôler l'ensemble de l'expérience de réservation en ligne, compiler les renseignements de leurs clients et dire adieu aux commissions élevées qu'imposent trop souvent les sites de réservation. Libro est une entreprise montréalaise. Sa plateforme de réservation est utilisée dans plus de 3 000 établissements au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.librorez.com/fr.

12 septembre 2023 à 07:35

