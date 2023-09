Bombardier classée parmi les 30 entreprises les plus performantes de la Bourse de Toronto et reconnue pour son impressionnante progression en bourse





L'inclusion de Bombardier dans le classement TSX30 de 2023 vient reconnaître l'appréciation exceptionnelle du cours de l'action Bombardier au cours des trois dernières années.



Bombardier est la seule entreprise aéronautique du classement, ce qui témoigne de son impressionnante contribution à l'économie canadienne.



Les solides performances soutenues de l'entreprise, sa discipline financière, la poursuite de son désendettement tout comme son esprit d'innovation et sa durabilité ont contribué à sa présence dans le classement TSX30.



MONTRÉAL, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX : BBD.B) est fière d'annoncer qu'elle fait partie du classement TSX30 de 2023 de la Bourse de Toronto (TSX). Cette liste prestigieuse met en lumière les 30 actions les plus performantes sur une période de trois ans. C'est la première fois que Bombardier y figure, ce qui confirme le renforcement de sa situation financière. Au cours de la période de trois ans qui s'est terminée le 30 juin 2023, le cours de l'action de Bombardier, ajusté en fonction des dividendes, sur trois ans a augmenté de 522 %, tandis que la capitalisation boursière de l'entreprise a augmenté de 533 %.

« C'est notre performance financière des trois dernières années qui nous a menés aujourd'hui à cette réussite, et nous partageons notre fierté avec tous les employés de Bombardier dont l'esprit d'innovation et de ténacité et le travail acharné propulsent notre entreprise, a dit Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier. Nous sommes ravis de figurer sur la liste influente du TSX30, car cela vient confirmer la valeur que nous créons pour nos actionnaires et pour l'économie canadienne. »

Au cours des trois dernières années, Bombardier a réussi à redéfinir son métier principal et à concentrer ses activités sur la conception, la construction des meilleurs avions d'affaires de l'industrie, ainsi que sur la prestation de services connexes. Ce faisant, Bombardier a bâti les fondations d'une entreprise plus forte et plus prévisible et consolidé sa position de leader au sein de l'industrie. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation, l'entreprise fait en permanence évoluer son portefeuille d'avions d'affaires, en tête du marché, et elle étend stratégiquement sa présence mondiale, notamment en élargissant son offre de services après-vente. De plus, Bombardier montre la voie à suivre en matière d'aviation durable, et elle agit concrètement pour construire et entretenir les avions en ayant le moins d'incidence possible sur l'environnement, comme en témoignent ses initiatives tangibles comme le programme de recherche EcoJet, lancé en 2022, ou la volonté de l'entreprise de couvrir, à partir de 2023, l'ensemble de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable à l'aide du système Réserver et réclamer.

« Nous félicitons Bombardier pour sa présence au classement TSX30 de 2023. Bombardier a fait preuve d'une résilience remarquable au cours des dernières années, et cette présence témoigne de sa capacité à évoluer et à se retourner dans des circonstances difficiles, a déclaré Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto. Nous sommes fiers de célébrer l'immense succès de toutes les entreprises du TSX30. »

Fondé en 2019, le classement TSX30 est un programme annuel qui met en lumière les actions cotées à la Bourse de Toronto les plus performantes qui sont parvenues à l'excellence à long terme en menant la croissance dans leur industrie, pour leurs investisseurs et pour l'économie canadienne. Les entreprises figurant sur la liste TSX30 de 2023 ont vu le cours de leurs actions s'apprécier en moyenne de plus de 553 %, ce qui représente une création de valeur de plus de 120 milliards $ et témoigne de la puissance des marchés publics diversifiés du Canada. Pour prendre connaissance des résultats détaillés, de la méthodologie du classement et d'autres renseignements, consultez le site www.tsx.com/tsx30. Des représentants de Bombardier se joindront aux autres dirigeants des entreprises du classement TSX30 2023 et aux dirigeants du groupe TMX pour ouvrir le marché à la Bourse de Toronto ce matin à 9 h 30 (HE) afin de célébrer leur succès.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5?000?avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) @Bombardier.



Bombardier, Learjet, Challenger, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc.

12 septembre 2023

